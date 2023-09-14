Военный эксперт объяснил нежелание Запада поставлять ВСУ новейшие самолеты Военэксперт Красноперов: Украине нужна боевая авиация для перепродажи

Фото: Tsgt. Richard Mekkri/Us Air/Global Look Press

F-35

Запад пока тянет с поставками боевых самолетов Украине, он опасается выделять ей новейшие, очень дорогие истребители, заявил NEWS.ru военный летчик Андрей Красноперов. Для нужд ВСУ пока обещаны лишь устаревшие модели F-16, которые базируются на аэродромах в Нидерландах и Бельгии.

В этих странах находятся 60 боевых машин, но они почти вылетали весь ресурс. На Украину их не хотят отдавать, потому что такие старые самолеты вообще могут на вираже упасть. Есть и еще одна причина, по которой западные партнеры тянут с передачей F-16: они опасаются, что две трети из этих самолетов будут перепроданы украинцами в третьи страны, — предположил военный летчик.

По его словам, Киев требует от западных партнеров самолеты, соответствующие российской модели Су-35, намекает на американские F-35, поскольку другие западные машины во многом уступают Су-35.

F-16 даже нельзя сравнивать с Су-35. У них целая линейка самолетов, в том числе и вертикального взлета, но до нашего по боевым характеристикам они не дотягивают. Что касается F-35, то это самолет пятого поколения, у него космическая цена, Украине его не видать, — рассказал Красноперов.

В четверг, 14 сентября, представитель ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что Украина хочет получить от западных стран истребители новых модификаций, способные противостоять Су-35 на равных.

Ранее военный эксперт полковник в отставке Юрий Кнутов сообщил, что значительная часть украинской боевой авиации уничтожена. По его словам, хотя часть авиационных потерь ВСУ была восполнена странами НАТО, число военных самолетов, по некоторым оценкам, может составлять немногим более ста единиц.

Специалист рассказал, что ВСУ рассчитывают восполнить нехватку самолетов за счет истребителей F-16, которые Запад обещает Киеву. При этом, по его словам, Украина запросила 180–200 этих машин, однако пока речь идет о поставке 60–80 истребителей.