Истребитель F-16: как стал популярен, почему МиГ-29 и Су-35 все равно лучше 45 лет назад на вооружение ВВС США был принят истребитель F-16 «Боевой сокол»

Фото: Tyler Woodward/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

F-16

Истребитель F-16 Fighting Falcon («Боевой сокол») был разработан американской компанией General Dynamics в начале 1970-х годов. На вооружение Военно-воздушных сил США самолет поступил в 1978 году. С тех пор F-16 участвует в различных военных операциях, к концу нынешнего года он может появиться у ВСУ. При этом эксперты отмечают, что по своим тактико-техническим данным он не только не превосходит, но во-многом отстает от российского аналога четвертого поколения МиГ-29, а более поздняя модификация проигрывает уже Су-35. Об американском истребителе — в материале NEWS.ru.

Как F-16 стал массовым истребителем во всем мире

45 лет назад легкий истребитель F-16 появился в американской армии. Но первый случай боевого применения самолета произошел вдали от США. 26 апреля 1981 года над ливанской долиной Бекаа израильский летчик поразил сирийский вертолет Ми-8, через три месяца F-16 впервые сбил сирийский МиГ-21.

Довольно быстро F-16 стал самым массовым сверхзвуковым истребителем четвертого поколения. Он находится в составе военно-воздушных сил 25 стран. Популярность истребителя военные специалисты объясняют удачной конструкцией и многофункциональностью.

С тех пор F-16 прошел четыре модификации, связанные с новой силовой установкой, навигацией, радаром и вооружением. Самолет применялся во многих вооруженных конфликтах, и каждый из них стал полигоном для испытаний и модернизации боевой машины.

Фото: z03/ZUMAPRESS.com/Global Look Press F-16

Тактические характеристики F-16

Генерал-майор авиации Сергей Липовой отметил хорошие тактические характеристики «Боевого сокола».

«Максимальная скорость — около 2200 км/ч, он может брать управляемое и неуправляемое вооружение. На F-16 стоит пушка шестиствольная „Вулкан“, ракеты класса „воздух — воздух“, „воздух — земля“, авиабомбы», — рассказал Сергей Липовой NEWS.ru.

Вооружен истребитель шестиствольной пушкой М61А1. Из такой впервые в истории этого самолета и был сбит тот сирийский вертолет весной 1981 года.

Летчики отмечают хороший обзор во время полета, удачную компоновку электронных блоков — это дает преимущество в воздушном бою. F-16 считается прочным самолетом — его ресурс составляет 8000 летных часов (у Миг-29М — 2500 часов, у Су-35 — 6000). Также истребитель способен нести ядерное оружие.

В каких странах уже применяли F-16

Вслед за Израилем американские истребители закупил в 1980-е годы Пакистан. F-16 эта страна использовала против ВВС Афганистана. По данным экспертов, на счету «американца» десять воздушных побед над афганскими боевыми машинами. В Кабуле в апреле 1987 года заявили, что им удалось сбить один американский самолет.

В 90-е годы истребители F-16, находящиеся на вооружении Бельгии, Дании, Нидерландов, Норвегии и Турции, участвовали в боевых действиях на территориях бывшей Югославии. Здесь самолеты вели патрулирование, борьбу с воздушными целями и наносили удары по наземным объектам. Но воздушных боев тогда практически не было, поскольку авиация противника была почти вся уничтожена на земле.

Фото: z03/ZUMAPRESS.com/Global Look Press На F-16 стоит пушка шестиствольная «Вулкан», ракеты класса «воздух — воздух», «воздух — земля», авиабомбы

В нынешнем веке «Боевой сокол» активно использовался в конфликтах на Ближнем Востоке и в Северной Африке. В 2011 году военные из государств НАТО применили истребитель в Ливии. Через несколько лет западная международная коалиция наносила авиационные удары уже по сирийской правительственной армии. Наибольшей активностью отличились ВВС Турции, заявившие, что ее летчикам на F-16 удалось сбить семь сирийских самолетов и вертолетов. А в ноябре 2015 года два турецких F-16 сбили российский бомбардировщик Су-24.

С 2015 года в гражданской войне в Йемене были задействованы «Боевые соколы» Бахрейна, Иордании, Марокко и ОАЭ. Воздушных боев здесь не было, поскольку у противников-хуситов авиации нет. Коалиция наносила авиаудары только по наземным целям.

Киев возвел F-16 в особый ранг чуда-оружия

Поставки F-16 ВСУ обсуждаются на Западе с начала российской СВО, но украинцам все же приходится пользоваться советскими боевыми машинами Су-24, Су-25, МиГ-29 и Су-27.

В феврале 2023-го президент Украины Владимир Зеленский выступил перед британскими парламентариями, обратившись «ко всему миру» со словами: «Боевые самолеты — Украине». Тогда же советник главы офиса президента Михаил Подоляк заявил, что поставки истребителей Киеву являются «активной опцией на столе переговоров». С тех пор о необходимости выделить ВСУ американские истребители украинские руководители заявляют регулярно, напрямую связывая будущие успехи в контрнаступлении с поставкой «Боевых соколов».

Глава комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США республиканец Майкл Маккол заявил, что украинские военные не могут успешно вести наступление без истребителей. В середине июля госсекретарь США Энтони Блинкен уточнил, что Украина получит истребители F-16, однако применять американские боевые самолеты ВСУ смогут только через несколько месяцев. Он подчеркнул, что украинские военные должны обязательно пройти всю необходимую подготовку, чтобы уметь их обслуживать и грамотно применять на поле боя. Но, как стало известно изданию Washington Post, первая группа из шести украинских пилотов завершит обучение на американских истребителях F-16 не ранее следующего лета. Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби высказался в беседе с телеканалом Fox News, что поставки F-16 для ВСУ могут начаться ближе к концу 2023 года.

Фото: tk2/ZUMAPRESS.com/Global Look Press За 45 лет эксплуатации F-16 претерпел множество модификаций

Чем F-16 могут помочь Украине

Американские самолеты F-16 никакого военного успеха Украине не принесут, несмотря на сделанную этой боевой машине рекламу, заявил NEWS.ru военный летчик-инструктор Андрей Красноперов. По его словам, российский Су-35 ни в чем не уступает F-16.

«Более того, Су-35 превосходит американский самолет в скорости, в определении дальности обнаружения цели чуть ли не в два раза, в других показателях. Тем более что в ВСУ поступят истребители F-16 первых выпусков, которые были приняты на вооружение в США 45 лет назад. Самолеты более поздней модификации на Украину не поступят», — убежден военный летчик.

По словам Красноперова, Пентагон опасается, что модифицированный F-16 в ходе СВО попадет в руки российских военных, которые смогут изучить его особенности.

«Поэтому Украина получит то, что идет под списание. Самолеты, на которых со временем поменяли аппаратуру и двигатели, останутся в странах НАТО. Истребитель четвертого поколения может наносить ракетные удары дальностью до 500 км. В этом есть угроза. Но воздушный бой украинским пилотам на F-16 вести будет затруднительно», — сказал военный летчик.

По словам Красноперова, переучить украинских летчиков для полетов на F-16 очень сложно. Для них будет проблематично управлять им и вести бои. Но натовцы могут посадить за штурвалы наемников в украинской форме, не исключил российский летчик.

Военные аэродромы на территории Украины уже практически уничтожены, добавляет Андрей Красноперов. «Для F-16 нужны длинная взлетная полоса и большой штат обслуживающего персонала. Этим сейчас Украина не располагает. F-16 может взлететь с автомобильной дороги, но она должна быть прямой и широкой, каких, видимо, там тоже не осталось. Значит, американские самолеты будут базироваться в соседних странах. Но перелететь через украинскую границу им будет сложно — боевая машина в небе уязвима», — полагает российский военный летчик.

Фото: Georg Wendt/dpa/Global Look Press F-16 стал самым массовым сверхзвуковым истребителем четвертого поколения

В чем особенности российского аналога F-16

За 45 лет эксплуатации F-16 претерпел множество модификаций. Одна из последних — F-16E/F — превратила его в многофункциональный всепогодный истребитель, российским аналогом которого является Су-35 — истребитель поколения «4++» большого радиуса действия .

Дальность полета «сушки» составляет 3,4 тысячи километров. Самолет предназначен для уничтожения пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов управляемыми ракетами средней дальности и в ближнем воздушном бою, а также для поражения надводных и наземных целей всеми видами вооружения в любых метеоусловиях. Кроме того, Су-35 может использоваться для ведения разведки.

Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат назвал истребитель Су-35 одним из самых лучших самолетов, который представляет наибольшую угрозу для Киева. Российский истребитель способен нести ракеты Р-37, дальность полета которых составляет примерно 380 километров. Истребитель оснащен радаром, позволяющим видеть цель, а также прицельно-навигационным комплексом. Кроме того, Су-35 обладает средствами радиоэлектронной борьбы.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Су-35

К Су-35 проявляют интерес другие страны. Первую партию самолетов закупил в 2015 году Китай — 24 машины. Изучают возможность покупки Индия и Малайзия. Контракт на будущие поставки истребителя подписан с Ираном. Какое количество Су-35 заказал Иран, пока неизвестно. Но успешные действия российского истребителя в ходе СВО на Украине могут повысить к нему интерес со стороны многих стран, не зависящих от западной антироссийской коалиции.

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