На Украине признали превосходство российских Су-35 Спикер ВСУ Игнат назвал Су-35 одним из лучших самолетов в мире

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

СУ-35 ВКС России

Российский истребитель Су-35 представляет серьезную угрозу для Киева, заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью «РБК-Украина». По его словам, этот боевой самолет является одним из лучших в мире, что обусловлено его техническим оснащением. В частности, он способен нести ракеты Р-37, дальность полета которых составляет примерно 380 километров.

Конечно, у них (России. — News.Ru) есть Су-35. Это один из самых лучших самолетов, — рассказал Игнат.

Он высоко оценил и другие элементы Су-35. В частности он отметил, что истребитель оснащен радаром, позволяющим видеть цель, а также прицельно-навигационным комплексом. Кроме того, Су-35 обладает средствами радиоэлектронной борьбы. По словам Игната, Россия продолжает поставлять эти самолеты на фронт.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее заявил, что поставки истребителей пятого поколения в Вооруженные силы России планируется нарастить. По его словам, Министерству обороны РФ уже была передана партия новых самолетов Су-35С. Самолеты Су-57, оснащенные модернизированными двигателями от Су-35, могут поступить в войска в конце 2024 года.