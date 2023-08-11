Стало известно, когда украинские пилоты начнут летать на F-16 WP: первая группа украинских пилотов не завершит обучение на F-16 до следующего лета

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Первая группа из шести украинских пилотов завершит обучение на американских истребителях F-16 не ранее следующего лета, пишет Washington Post со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников и военных. По данным газеты, шесть летчиков, которые пройдут первый этап обучения, составляют половину авиационной эскадрильи. Два пилота находятся в запасе.

Ожидается, что первая группа из шести украинских пилотов завершит обучение на истребителях F-16 американского производства не раньше следующего лета, — сообщает издание.

Американский конгрессмен Майкл Маккол ранее заявил, что украинская армия не может вести успешное контрнаступление без артиллерийских систем и поддержки с воздуха. Администрация Джо Байдена слишком затянула с поставками истребителей F-16 на Украину, добавил он.

Politico сообщило, что странам Запада пока не удалость согласовать план обучения украинских летчиков пилотированию F-16. По данным издания, в настоящее время все заинтересованные стороны продолжают работу для определения наиболее практичного способа тренировки пилотов ВСУ. По этой причине задерживается передача F-16 Киеву.