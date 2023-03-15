В США требуют отдать F-16 Киеву: готовы ли ВСУ применять истребители в бою Американские сенаторы потребовали от Пентагона передать Украине истребители четвертого поколения производства F-16 Fighting Falcon («Боевой сокол»)

Фото: U.S. Army

Истребитель F-16 Fighting Falcon

15 марта группа американских сенаторов от обеих крупнейших партий — республиканцы и демократы — потребовали от Пентагона передать Украине многофункциональные истребители четвертого поколения производства США F-16 Fighting Falcon («Боевой сокол»). Соответствующее письмо политики направили руководителю Минобороны США Ллойду Остину, передает портал Politico. Американцы уверены, что F-16 обеспечат ВСУ преимущество на поле боя, но технику Киев пока так и не получил. NEWS.ru вспомнил, кто и когда обещал Незалежной F-16, а также выяснил, готова ли Украина обслуживать и применять истребители в бою.

С чего все начиналось

Поставки F-16 Киеву обсуждаются на Западе с начала российской СВО, однако президент Украины Владимир Зеленский довольствуется техникой, разработанной еще в СССР, а не в странах НАТО, — в сводках Минобороны РФ постоянно сообщает о сбитых «вэсэушных» Су-24, Су-25, МиГ-29 и Су-27. По данным на 15 марта 2023-го, ВС РФ уничтожили 401 самолет ВСУ. В июне 2022-го в журнале Air Force Magazine заявили, что Белый дом и страны НАТО не обсуждают отправку «Боевых соколов» в зону СВО. Ссылаясь на постпреда США при НАТО Джулианну Смит, издание отметило, что ВСУ получали оружие, которого было достаточно для боевых действий в реальном времени.

Позже Politico процитировало командующего Нацгвардией Калифорнии генерала Дэвид Болдуина — он призвал США и Запад как можно быстрее рассмотреть вопрос поставок Киеву истребителей, но не американских, а советских МиГов. Кроме того, The Wall Street Journal передавал, что лидер США Джо Байден лично запретил руководителю Польши Анджею Дуде передавать Киеву МиГ-29, несмотря на постоянные требования Зеленского поделиться с ним боевой авиацией. С тех пор, вплоть до марта 2023-го, получение Украиной натовской авиации лишь обсуждалось.

Кто поддерживает идею поставок F-16 Украине?

В феврале 2023-го Зеленский выступил перед британскими парламентариями, обратившись «ко всему миру» со словами «боевые самолеты — Украине».

Я обращаюсь к вам и всему миру с простыми и очень важными словами: боевые самолеты — Украине! — подчеркнул лидер.

Примерно в то же время советник офиса президента Незалежной Михаил Подоляк заявил, что поставки истребителей Киеву являются «активной опцией на столе переговоров».

Наиболее активно на просьбы Зеленского передать Киеву боевую авиацию отреагировал премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Политик поручил главе Минобороны королевства Бену Уоллесу изучить, какие истребители Лондон в состоянии отправить ВСУ. Но на Даунинг-стрит отметили, что весной 2023-го собираются принять на обучение первых украинских пилотов. Еще до этого Уоллес подчеркивал, что не исключает поставки ВСУ истребителей, однако подобная техника, считает он, «не станет волшебной палочкой», да и в целом истребители — это не то, что сейчас нужно Украине, поскольку ей в первую очередь надо укреплять сухопутные войска.

Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон отказал Зеленскому в поставках боевой авиации республики в начале февраля, передавал телеканал BFMTV. Тогда он отмечал, что у Киева имеются другие приоритеты.

В конце февраля 2023-го Байден отметил в интервью телеканалу ABC, что появление у ВСУ F-16 на данный момент исключено, так как Украина, по его словам, нуждается в танках, артиллерии и системах ПВО. При этом в середине февраля Financial Times со ссылкой на источники в Вашингтоне писала, что США могут передать ВСУ F-16 в случае затягивания конфликта.

Фото: U.S. Army F-16 Fighting Falcon ВВС

Однако глава МИД Нидерландов Вопке Хекстра сообщил, что дал предварительное согласие на поставку истребителей F-16 Украине. Он подчеркнул, что у государства нет никаких табу и по запросу Киева власти могут отправить в том числе и авиацию. Возможность отправки реактивных истребителей на Украину также рассматривает ряд других европейских стран, считающих передачу авиации ВСУ естественным и логичным шагом после поставок танков. При этом власти США и Германии отказались от поставок истребителей на Украину, несмотря на то что именно они утвердили передачу танков.

В свою очередь известный американский телеведущий Fox News Такер Карлсон еще в начале февраля раскритиковал в одном из эфиров своего шоу призыв сенатора Линдси Грэма за его требование отправить F-16 Киеву. По мнению журналиста, политик — самый «агрессивно настроенный либеральный республиканец». Шоумен добавил, что передача ВСУ истребителей — это «самая короткая и верная дорога к обмену ядерными ударами».

Оснащение украинской армии истребителями F-16 означало бы прямую вовлеченность Америки в конфликт против вооруженной ядерным оружием России. Это помешательство, настоящее помешательство. Но это также и констатация позиции Линдси Грэма. Он совершенно убежденный неоконсерватор, — заявил Карлсон.

Украина получит от США «только старье», рассказал NEWS.ru Герой России, летчик-испытатель Магомед Толбоев, комментируя заявление замглавы Пентагона Колина Кола о вероятных поставках Киеву американских истребителей.

Американцы не дураки, они очень меркантильные люди и ничего нового никому не дают. Эти (американские. — NEWS.ru) самолеты будут сбиваться нами беспощадно. Пусть летают в Неваде, Оклахоме, на огромном полигоне. А если хотят в небо над Украиной — собьем. Они могут поставить Украине старые F-15, F-16, больше ничего у них нет. Самолеты достойные, как и российские. Но главное дело за ракетами [ПВО]. Один самолет — одна ракета. Ракета в сто раз дешевле самолета, — отметил Толбоев.

Фото: U.S. Army Летчик летит на F-16 Fighting Falcon

Готова ли Украина применять и обслуживать F-16?

Первый полет «Боевой сокол» совершил 2 февраля 1974 года, США начали его эксплуатировать с 1978-го. За почти 50 лет выпущено свыше 4500 машин, F-16 состоит на вооружении 20 с лишним стран. Кроме США F-16 принят на вооружение Израилем, Польшей, Турцией, Норвегией, Нидерландами, Южной Кореей, Грецией, Египтом и многими другими странами. Это самый массовый истребитель четвертого поколения. Он способен нести ядерное оружие. F-16 свыше 40 лет применяется в различных военных конфликтах — начиная с гражданской войны в Ливане начала 1980-х.

F-16 — хорошая американская машина, но дело в том, что на ней нужно уметь летать. Никто не поставит Украине истребители в комплекте с экипажами, что, в принципе, могло бы на что-то повлиять, — заявил летчик-инструктор Андрей Красноперов в беседе с ФАН.

По словам военного обозревателя Алексея Суконкина, F-16 — легкий однодвигательный истребитель для маневренных задач, похожий на российский МиГ-29. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что F-16, как и любую другую боевую авиацию, в небе над Украиной сразу заметят авиационные комплексы А-50 ВС РФ.

А-50 передают информацию Су-35 ВКС РФ или С-300, С-400, и F-16 гарантированно собьют. Вряд ли США и ЕС дадут Киеву F-16 с бортовыми комплексами обороны, способными увести от машины ракеты «земля — воздух». Наши ЗРК типа С-300 или С-400 увидят и поразят F-16 на расстоянии от 80 до 150 км, — отметил Суконкин.

Он добавил, что «есть предварительная информация, что наши самолеты сбивали украинские на расстоянии свыше 300 км». Эксперт отметил, что Киеву необходимо около 180 F-16 и тысячи специалистов обслуживающего персонала, чтобы ВС РФ ощутили их присутствие в небе. Суконкин подчеркнул: Киеву придется полностью поменять инфраструктуру на аэродромах для обслуживания F-16, а обучение пилотов и техперсонала может занять годы.