Блинкен пообещал Украине истребители F-16 и оценил срок поставок Блинкен: на поставку Киеву истребителей F-16 уйдет несколько месяцев

Фото: Sra Duncan C. Bevan/U.S Air/Keystone Press Agency/Global Look Press

Истребитель F-16

Украина получит истребители F-16, однако даже если это случится завтра, применять американские боевые самолеты ВСУ смогут только через несколько месяцев, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью CNN. Он подчеркнул, что украинские военные должны обязательно пройти всю необходимую подготовку, чтобы мочь их обслуживать и разумно применять на поле боя.

Речь идет о подготовке, обслуживании, наличии возможностей для использования их (F-16. — NEWS.ru) в общевойсковых операциях. Все это занимает время. <...> Процесс по F-16 движется, — сказал глава Госдепа.

Ранее американский конгрессмен Майкл Маккол заявил, что украинская армия не может вести успешное контрнаступление без артиллерийских систем и поддержки с воздуха. Американская администрация слишком затянула с поставками истребителей F-16 на Украину, добавил он.

Советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан ранее сообщил, что глава Белого дома дал «зеленый свет» обучению украинских пилотов управлению истребителями F-16 в европейских странах. Он добавил, что Вашингтон предоставит все необходимое для тренировок.