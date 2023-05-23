Украине обещают F-16: что за истребитель, чем опасен, поможет ли он ВСУ США и ЕС не спешат передавать реактивные самолеты Киеву

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Во вторник, 23 мая, в Брюсселе состоялось заседание министров обороны стран ЕС, на котором обсуждали расширение военной помощи Украине. Шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что некоторые страны уже начали подготовку украинских пилотов на американских истребителях F-16. Однако до реальных поставок реактивных самолетов Киеву могут пройти месяцы, сообщают источники издания Poitico. Когда американские боевые машины могут появиться в украинском небе и изменят ли они баланс сил в СВО — в материале NEWS.ru.

О чем договорились министры обороны в Брюсселе

Как заявил на встрече генсек НАТО Йенс Столтенберг, Североатлантический альянс и Евросоюз намерены вместе расширить производство боеприпасов, что в Брюсселе считают «критически важным». «Мы координируем сотрудничество между ЕС, НАТО и Украиной все теснее. Важно обсуждать поставки новых платформ — танков, ПВО, самолетов, но критически важно обеспечить функционирование уже имеющихся у Украины вооружений, а для этого нужны боеприпасы и запчасти», — пояснил Столтенберг.

Фото: EPA/ТАСС Генсек НАТО Йенс Столтенберг

Генсек НАТО также поддержал заявленные поставки Украине боевых самолетов. «Западные боевые самолеты F-16 на поле боя — долгое время это было исключено. Но, похоже, коалиция истребителей вроде бы начинает обретать реальные черты», — комментирует итоги брюссельской встречи портал Spiegel online. Другое дело, что до реальной передачи Киеву F-16 могут пройти месяцы.

Почему Байден был против поставок F-16 Украине

Главное сопротивление до сих пор исходило от самих Соединенных Штатов, которые производят F-16. «Уже более года Киев просит о поставках современных истребителей, и ответом администрации Байдена было либо „нет“, либо „не сейчас“. Это изменилось лишь накануне саммита G7, когда Байден заявил союзникам, что поддержит международную коалицию в обучении украинских пилотов на западных истребителях. В свою очередь, это проложит путь к тому, чтобы современные реактивные самолеты однажды были переброшены на линию фронта», — отмечает портал Politico.

Американский чиновник рассказал изданию, что именно госсекретарь США Энтони Блинкен сыграл ключевую роль в убеждении Байдена смягчиться в отношении F-16. «Решение о самолетах стало последним шагом в рамках ставшей привычной схемы увеличения военной помощи Украине. Снова и снова Запад поначалу сопротивлялся отправке передового оборудования, но спустя месяцы смягчался. Этот процесс повторился с зенитными ракетами Stinger после начала полномасштабного конфликта в прошлом году, с системой противоракетной обороны Patriot в декабре, с танками M1 Abrams в январе, а теперь снова с F-16», — признает Politico.

Фото: Franklin Ramos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Американские F-16 на авиабазе в Южной Корее

Примечательно, что отправке истребителей Киеву противодействовал именно Пентагон. «Президент и другие члены администрации склонны полагаться в таких вопросах на Министерство обороны. Пентагон, включая высших военных чиновников, уже давно обеспокоен потенциальной эскалацией с российской стороны, если Запад предпримет такой шаг, как предоставление Украине возможностей F-16», — говорят в Вашингтоне.

«Но до передачи пока далеко, — считают собеседники Politico. — Первоначальная идея состояла в том, чтобы начать с обучения украинцев, а затем, в конечном счете, заставить их согласиться с тем, что мы определим сроки предоставления самолетов позже».

Какие страны могут отправить Украине истребители

В ЕС также не спешат с поставками. Украина заявила, что ей нужно 40–50 самолетов. «Взлет F-16 в украинское небо займет некоторое время», — констатирует Politico.

В Киеве считают, что Нидерланды «в состоянии стать первой страной, которая передаст Украине истребители». Об этом ранее говорил советник министра обороны Украины Юрий Сак. Сейчас Нидерланды располагают 24 боевыми самолетами, «которые пригодны для оперативного развертывания». Еще 18 единиц боевой техники «больше не используются в оперативном отношении и могут быть направлены в другое место назначения».

Первоначально 12 из этих 18 самолетов планировалось передать частной компании, но, как отметил представитель Минобороны Нидерландов, «передача была отложена». Не исключено, что их «придержали» в пользу Киева. При этом собеседник Politico в ведомстве отметил, что Украина может получить голландские F-16 лишь к осени.

Сами голландцы публично не делают обнадеживающих заявлений. «На данный момент ведущие страны, призывающие передать Украине боевые самолеты, включая Нидерланды, Бельгию и Данию, взяли на себя обязательство лишь помочь в обучении украинских пилотов, выразив нежелание давать дальнейшие обещания», — говорят европейские источники.

Фото: Franklin Ramos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press ВВС США, эскадрилья F-16 на авиабазе

Некоторые страны уже официально заявили, что у них нет лишних истребителей F-16 для Украины. В Брюсселе об этом заявила делегация Испании. «Великобритания была агрессивным сторонником создания западной „коалиции за реактивные самолеты“. Но в самой стране нет ни одного истребителя F-16, который можно было бы пожертвовать, — признает Politico. — Несколько других столиц ЕС также дали понять, что готовы ограничиться обучением. В дополнение к Бельгии президент Польши Анджей Дуда заявил на прошлой неделе, что Варшава не отдаст свои более современные реактивные самолеты. В стране остался парк из 48 истребителей F-16 после того, как Польша уже передала Украине самолеты МиГ-29 советской эпохи».

С подготовкой пилотов тоже не до конца ясно. Жозеп Боррель на встрече в Брюсселе заявил, что несколько стран ЕС уже начали подготовку украинских пилотов-истребителей. В качестве примера он привел Польшу. Впрочем, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак уточнил по итогам встречи с коллегами из ЕС, что тренировки не начались.

Что известно об истребителе F-16

F-16 «опасен в той же степени, что и другие истребители четвертого поколения», пояснил NEWS.ru генерал-майор авиации, Герой России Сергей Липовой.

«У него довольно неплохие тактические характеристики: потолок до 18 тысяч метров, максимальная скорость около 2200 км/ч, он может брать управляемое и неуправляемое вооружение, на нем стоит пушка шестиствольная „Вулкан“, ракеты класса „воздух — воздух“, „воздух — земля“, авиабомбы», — рассказал Сергей Липовой NEWS.ru.

Эксперт отметил, что F-16 выпущен в 1978 году, прошел четыре модификации, связанные с новой силовой установкой, навигацией, радаром и вооружением. Самолет применялся во многих вооруженных конфликтах, и каждый из них стал полигоном для испытаний и модернизации боевой машины.

По мнению Липового, в руках профессионалов F-16 является «одной из самых доведенных до совершенства машин для убийства». Однако, добавил он, армия РФ «помножит их на ноль».

Сколько времени займет подготовка украинских пилотов

«Хорошая боевая машина, какой является F-16, остается лишь железом в воздухе, если не находится в руках боевых асов, — отметил в беседе с NEWS.ru военный летчик Андрей Красноперов. — А кто на Украине будет на них летать? Летчиков у них осталось не так много. За время СВО сбито 420 украинских самолетов, в каждом находились один-два летчика, в зависимости от самолета. Как минимум полтысячи пилотов у них уже нет. На подготовку хорошего летчика уходит до пяти лет, если с нуля. На переподготовку пилота для американской машины потребуется не менее года».

Фото: Colby Hardin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press F-16 на взлете

Андрей Красноперов рассказал, что сейчас украинцев стали обучать летать на тренажерах F-16. Через полгода их посадят за штурвал, и они смогут делать только взлет и посадку. А надо еще научиться вести боевые действия.

Скорее всего, в F-16 посадят натовских летчиков в украинской форме, предположил Сергей Липовой. Но добровольцев будет найти очень сложно — слишком большой риск для жизни, поскольку небо контролируют российские самолеты и средства ПВО.

При этом генерал Липовой считает, что ВСУ в состоянии переобучить пилотов в более короткие сроки: «Обучать на F-16 можно по-разному. По программе „взлет — посадка“ можно обучить за месяц и допустить к полетам. А научить применять вооружение, научить летать в зоне боевых действий, научить элементам воздушного боя — это как минимум еще два месяца. Всего — три месяца минимум. И то, если мы говорим о летчиках с опытом полетов на украинских самолетах советской разработки — Су-27 и МиГ-29, примерно того же типа».

Где будут базироваться F-16, предназначенные для ВСУ?

Военные аэродромы на территории Украины уже уничтожены, говорит Андрей Красноперов. «Для F-16 нужны длинная взлетная полоса и большой штат обслуживающего персонала. Этим сейчас Украина не располагает. F-16 может взлететь с автомобильной дороги, но она должна быть прямой и широкой, каких, видимо, там тоже не осталось. Значит, американские самолеты будут базироваться в соседних странах. Но перелететь через украинскую границу им будет сложно — боевая машина в небе уязвима», — полагает российский военный летчик.

По мнению Сергея Липового, F-16 начнут применять с территории Польши, Румынии или Болгарии. «Столтенберг и Боррель говорят, что только рассматривают вопрос поставок F-16 Украине и обучения пилотов, но это хитрый политический ход. Если говорят, что только собираются, значит, уже обучают вовсю, оно идет полным ходом», — уверен генерал.

В чем F-16 уступает российскому Су-35

Конфликт в Сирии показал, что Су-35 превосходят по своим боевым возможностям F-16, утверждает Андрей Красноперов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Су-35

«Был даже эпизод в сирийском небе, когда в 2015 году Турция сбила наш Су-24, а через несколько дней после этого три F-16 на вооружении турецких ВВС гонялись за нашим Су-35 и не могли сбить наш боевой самолет поколения 4++. Наш самолет спокойно уходил от них, а потом сделал кувырок через хвост и оказался не впереди, а за тремя самолетами американского производства. В воздушном бою их не сравнить. Скорость у Су-35 выше — около 2500 км/ч. Обнаружить противника он может на расстоянии 400 км, а F-16 — только на расстоянии 200 км. Хотя, конечно, нельзя сказать, что американский самолет плохой. У него тоже хорошая радиолокационное оборудование».

Эксперты NEWS.ru отмечают, что украинские летчики привыкли летать на самолетах менее высокого класса — Су-27 и МиГ-29. Но их у ВСУ с каждым вылетом становится все меньше и меньше.

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