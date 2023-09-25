Известный журналист обвинил Белый дом в срыве его интервью с Путиным Экс-ведущий Fox Карлсон: власти США сорвали интервью с Путиным

Фото: Billy Bennight/The Photo Access/Global Look Press

Такер Карлсон

Бывший ведущий Fox News Такер Карлсон заявил в беседе с швейцарским изданием Die Weltwoche, что администрация США сорвала его планы взять интервью у президента РФ Владимира Путина. Подробностей истории журналист не привел.

При этом Карлсон подчеркнул, что «люди, управляющие Соединенными Штатами» десятки лет предпринимали «очень агрессивные попытки контролировать» то, что доступно в американских СМИ. Как пример он назвал украинский конфликт, который считает потенциально ядерным.

Разве мы не должны узнавать все, что можем? Нет! Вам запрещено! Вы знаете, я же попытался взять интервью у Владимира Путина, а американское правительство остановило меня, — рассказал журналист о диалоге с властями.

Карлсон отметил, что американские СМИ на эту историю никак не отреагировали, хотя в США считается, что журналист имеет право брать интервью у кого захочет.

Ранее Такер Карлсон заявил, что США могут начать полномасштабную войну с Россией в 2024 году. Таким образом администрация президента Джо Байдена попытается сохранить власть, отметил он. Криминализация внутренней политики США привела к тому, что Белый дом начнет считать такое решение единственным выходом для сохранения власти в стране, пояснил он.