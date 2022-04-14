«Рейдерский захват»: сотни актёров призвали Собянина не объединять театры

Актёры и художественные руководители сразу нескольких столичных театров выступили против решения департамента культуры Москвы под руководством Александра Кибовского по объединению коллективов. Они опасаются упразднения управленческих должностей и увольнения артистов. По словам попавших под «оптимизацию» деятелей, чиновники никак не объясняют им причины и последствия реорганизации. Какие труппы соединяют, почему некоторые считают этот процесс «рейдерским захватом зданий» и какую связь увидели между слиянием коллективов и спецоперацией РФ на Украине в Союзе театральных деятелей, узнал обозреватель NEWS.ru.

«Сфера» + «Эрмитаж»

13 апреля 2022 года в Московском драматическом театре «Сфера» должна была пройти открытая дискуссия по поводу слияния с театром «Эрмитаж», о котором стало известно 1 апреля из заявления художественного руководителя «Эрмитажа» Михаила Левитина. Против распоряжения департамента культуры столицы выступил весь коллектив «Сферы». Однако конференцию, на которую приглашали не только руководство театров, но и официальных представителей ведомства, отложили из-за болезни главного режиссёра «Сферы» Александра Коршунова.

Ранее он определил свою позицию в открытом письме. Коршунов заявил, что считает решение департамента «необдуманным и совершенно неприемлемым». Режиссёр аргументировал мнение о нецелесообразности реорганизации успешными показателями учреждения как по творческим, так и по финансовым составляющим.

«Сфера» — абсолютно уникальный по своей художественной стилистике театр, единственный такой в Москве и в России, его нельзя объединить ни с каким другим. Наконец, это театр, всей своей жизнью и творчеством утверждающий высокие идеалы духовности и нравственности, традиционные ценности и подлинный патриотизм. Мы убеждены, что этот приказ должен быть отменён! — заявил Коршунов.

По словам Левитина, он останется на посту художественного руководителя «Эрмитажа». При этом «Сфера» полностью сохранит собственную структуру, включая главного режиссёра и труппу. Несмотря на это, весь коллектив театра — 104 человека — создал петицию против объединения, которую на данный момент подписали 10 004 человека.

Lidia Maria Veles/NEWS.ru

«Сферу» поддержал актёр, депутат Госдумы Дмитрий Певцов. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что «подобные действия департамента культуры Москвы могут привести к смерти одного из объектов объединения». Певцов выразил сомнение в обоснованности таких действий и призвал мэра Москвы Сергея Собянина провести открытое совещание по объединению учреждений культуры.

МОСТ + театр им. Моссовета

Ещё одним примером слияния стало присоединение Московского открытого студенческого театра (МОСТ) к театру имени Моссовета по решению того же департамента культуры Москвы от 2 апреля 2022 года. Как и в случае с «Эрмитажем» и «Сферой», здания этих театров расположены неподалёку друг от друга.

По словам директора театра МОСТ Ирины Большаковой, эта новость стала для неё «полной неожиданностью». Она объяснила NEWS.ru, что студенческий театр всегда был уверен в своей «неприкосновенности».

Нас удивила сама концепция объединения двух конкретных театров. Один только обучает актёрскому мастерству, а другой почти 100 лет представляет настоящих профи, звёзд театра, — рассказала Большакова.

Большакова отметила, что пока её театр находится «на нулевой отметке этой дистанции» (процесса объединения. — NEWS.ru), и добавила, что МОСТу пообещали статус обособленного структурного подразделения театра имени Моссовета. Однако конкретных формулировок директора учреждений ещё не утвердили.

Редакция NEWS.ru связалась с первым заместителем председателя Союза театральных деятелей России, актёром театра им. Моссовета Евгением Стебловым. Он выразил мнение, что каждый случай объединения надо рассматривать отдельно, так как одним коллективам «это может пойти на пользу, а другим — во вред».

Как я понимаю, эта инициатива исходит от государственных структур. Сейчас особый период, спецоперация. Думаю, объединение связано с экономией средств. Видимо, это необходимая вещь. Нельзя же рассматривать театральные обстоятельства вне всего? Раз есть такая государственная направленность, остаётся только думать, как сделать лучше, а не упираться и говорить «нет», — утверждает Стеблов.

Театр «АпАРТе» + театр на Таганке

5 марта 2022 года департамент обнародовал приказ о присоединении драматического театра «АпАРТе», который существует уже 25 лет, к театру на Таганке. Труппа «АпАРТе» выступила против слияния и создала петицию , которую на момент публикации статьи подписали 2653 человека.

vk.com/mdt_aparte

Художественный руководитель театра Андрей Любимов рассказал NEWS.ru, что считает идею объединения «рейдерским захватом». По его мнению, слияние приведёт «к уничтожению театра, репертуара и труппы».

Мы присоединяемся к театру на Таганке путём слияния. Название «АпАРТе» исчезнет и его юридический адрес тоже. Руководство «АпАРТе» исчезает, а вся труппа переходит к театру на Таганке. Мы с директором получили уведомление, что нас увольняют в связи с сокращением. Останется один театр на Таганке. То же самое происходило с «Содружеством актёров Таганки», когда все его артисты просто присоединились к труппе Апексимовой, — объясняет Любимов.

Ранее актриса Ирина Апексимова, руководящая объединённым театром на Таганке, подтвердила информацию о слиянии, но заверила, что никаких кадровых решений принимать не собирается, пока «у театра есть свой директор и свой художественный руководитель».

Режиссёр и основатель театра «АпАРТе» заявил, что так и не получил разъяснений от департамента культуры Москвы. Но из разговоров с Апексимовой Любимов, по его словам, понял, что «с труппой будут заключать срочные годовые контракты».

Насколько я знаю, сейчас у театра на Таганке 120 человек в труппе. Если к ним добавить ещё 25 наших, получится 145. Это просто нерабочая труппа. Понятно, что задействованы будут человек 40, — считает Любимов.

По мнению режиссёра, вследствие этих манипуляций у театра на Таганке «просто появится новая сцена». В «АпАРТе» недавно закончился ремонт, и, со слов худрука, это могло сподвигнуть департамент культуры к решению о слиянии.

Я других смыслов не нахожу. Может, есть смысл в единой бухгалтерии? Но это, на мой взгляд, уничтожение театра путём захвата помещения, — утверждает режиссёр.

Большой + Мариинский театры

В начале марта 2022 года департамент объявил о соединении Центра им. В. Мейерхольда, который за короткий промежуток времени лишился не только директора Елены Ковальской, но и художественного руководителя Дмитрия Волкострелова, и театра «Школа драматического искусства» под руководством Игоря Яцко. Яцко выразил надежду, что слияние пройдёт безболезненно. По его словам , «в художественной жизни очень часто рождаются какие-то идеи из несовместимых начал».

На данный момент единственным примером спокойного объединения можно назвать только слияние «Прогресс Сцены Армена Джигарханяна» и Театра сатиры. 28 декабря 2021 года приказом департамента культуры Москвы площадка на Ломоносовском проспекте была реорганизована путём присоединения к Театру сатиры во главе с Сергеем Газаровым. В начале октября 2021 года режиссёра назначили художественным руководителем Театра сатиры с сохранением аналогичной должности в театре Армена Джигарханяна (ныне «Прогресс Сцена Армена Джигарханяна»), которую он занимает с декабря 2020 года.

При этом Александр Ширвиндт, руководивший Театром сатиры с 2000 по 2021 год, остаётся на позиции президента учреждения и выражает надежду, что подобный эксперимент департамента останется всего лишь «реорганизацией, а не революцией».

NEWS.ru направил запрос в пресс-службу департамента культуры Москвы с предложением разъяснить ситуацию и рассказать о целях объединения театральных коллективов на протяжении последних двух лет.

Эксперты не исключают, что опыт столичных властей может быть применён и на федеральном уровне. Так, 25 марта 2022 года на встрече с лауреатами премий в области культуры и искусства президент Владимир Путин предложил художественному руководителю Мариинского театра Валерию Гергиеву подумать о воссоздании общей дирекции с Большим театром. Примером этому, по словам российского лидера, может стать Дирекция императорских театров, осуществлявшая управление императорскими театрами с 1786 по 1917 год.