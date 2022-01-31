Актёр Газаров восхитился отношением Мережко к молодым артистам

Сценарист Виктор Мережко, скончавшийся от коронавируса, заботился о своих учениках, что нечасто делают признанные мастера, рассказал актёр Сергей Газаров телеканалу «360». Новость о смерти артиста застала его врасплох.

Мы играли его пьесу ещё в театре Табакова, когда учились, они были дружны с Олегом Павловичем. Сложилось впечатление, что он заботился о нас. Это очень ценное качество, черта характера, которую он удерживал до конца. Нечасто такое происходит, чтобы признанный мастер так вёл себя с учениками, — сказал Газаров.

Он выразил соболезнования и высказал сожаление в связи с тем, что коронавирус «косит всех подряд, без разбора».

Ранее народная артистка РСФСР Ирина Купченко рассказала о редком сценарном таланте Виктора Мережко. Он был мастером создания диалогов, и из его сценариев нельзя было выбросить ни слова, отметила актриса. По словам Купченко, она больше не знает оставшихся мастеров такого уровня.

Виктор Мережко скончался 30 января. Он заболел коронавирусом в декабре, но остался дома. Когда 10 января сын отвёз сценариста в клинику, лёгкие были поражены на 90% и на 95%. Его сразу положили в реанимацию, затем прооперировали, и Мережко даже стало лучше, но спустя неделю он ушёл из жизни.