«Они боятся правды»: Певцов ответил на попадание в чёрный список Латвии

Дмитрий Певцов прокомментировал включение своей персоны в чёрный список Латвии. Актёр считает, что причиной этому может служить страх, связанный с тем. что в страну приедут люди, которых любят, уважают, прислушиваются, сообщает Пятый канал.

И что эти артисты могут напомнить о том, кому Латвия обязана своей государственностью, кто освободил Латвию от фашизма, что они могут напомнить историю Латвии, связанную с тем, как уничтожались евреи в этой стране. В начале 1941 года там, если не ошибаюсь, 97 тысяч евреев. К концу 44-го осталась тысяча или даже меньше, — объяснил причины страха властей республики депутат Госдумы.

В Латвии боятся, что им напомнят историю синагоги на улице Гоголя, из которой в годы Великой Отечественной войны сделали настоящий крематорий и сжигали там по 500 евреев в сутки, добавил актёр. Также. считает Певцов, в стране боятся тех, кто может разбить «в пух и прах» русофобскую пропаганду, напомнить о том, что за последние 20 лет Латвию покинула пятая часть населения — молодые и работоспособные люди.

Они боятся правды, которая может неожиданно заехать к ним в виде творческого десанта. А правду все равно не спрячешь. Она как цветок, пробивающийся сквозь бетон и асфальт, дойдёт до сердец и душ людей, которые проживают в этой прекрасной стране. Там есть те, кто нас услышит, — уверен актёр.

Ранее Латвия объявила нежелательными в стране 25 российских деятелей культуры. В список попали кинорежиссёр Никита Михалков, актёры Владимир Машков и Дмитрий Певцов, певцы Николай Расторгуев и Полина Гагарина, а также телепродюсеры Тина Канделаки и Дмитрий Губерниев.