Без вины виноватые: за что Нетребко и Гергиева лишили работы в Европе

После начала спецоперации РФ на Украине культурное пространство подверглось серьёзным изменениям. Российским артистам, выступающим за границей, Запад поставил жёсткое условие: они должны чётко определиться с позицией в отношении событий на Украине, в противном случае — никаких контрактов с европейскими и американскими площадками. Таким образом работы уже лишись маэстро Валерий Гергиев и оперная дива Анна Нетребко.

«Гергиев — величайший дирижёр, но он поддерживает Путина»

Уже через сутки после начала спецоперации в Донбассе стало известно, что концертный зал «Карнеги-холл» отменил гастроли российского пианиста Дениса Мацуева и дирижёра Валерия Гергиева в Нью-Йорке. Затем мэр Милана Джузеппе Сала призвал Гергиева осудить действия России в отношении Украины, пригрозив разрывом контракта между музыкантом и театром «Ла Скала». Теперь итальянцы ищут замену дирижёру, который не будет принимать участие в опере «Пиковая дама» (5–13 марта).

Денис Мацуев Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

1 марта сотрудничество с Валерием Гергиевым прекратил и Мюнхенский филармонический оркестр, после чего то же сделала Баварская государственная опера. Венскому филармоническому оркестру также нашли нового дирижёра — вместо Валерия Гергиева им будет управлять канадец Янник Незе-Сеген. Менеджер оркестра Маркус Фелзнер назвал маэстро «одним из величайших дирижёров всех времён, которого многие из нас любят и которым восхищаются». Однако профессиональные достоинства Гергиева померкли — в глазах австрийцев — на фоне того, что он «не будет или не может публично прекратить свою давнюю поддержку» действий президента Владимира Путина.

За уволенного дирижёра вступился председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Великого мастера, человека с мировым именем увольняют! За что? А что он должен был сказать? Они хотели, чтобы он предал свою страну, поддержал НАТО и неонацистов? — задался он вопросом в своём Telegram-канале.

Вячеслав Володин предположил, что «на Западе плохо знают Гергиева — человека, обладающего твёрдой волей и характером». Он напомнил, что именно Валерий Гергиев давал концерт, посвящённый памяти погибших в Южной Осетии, и выступал в Пальмире. По мнению Володина, дирижёр «не мог предать свою страну, ребят, которые борются сейчас против бандеровцев, приносят мир и свободу братскому народу Украины».

«Заставлять артистов осуждать свою Родину неприемлемо»

Культурные санкции коснулись и российской оперной певицы Анны Нетребко. Миланский театр «Ла Скала» отменил её мартовские концерты, сославшись на болезнь всемирно известной исполнительницы. Артистка опровергла эту версию в Instagram: она заявила, что абсолютно здорова. Там же Нетребко обозначила свою позицию о событиях на Украине, пояснив, что выступает за мир.

Заставлять артистов и любых общественных деятелей высказывать публично свои политические взгляды и осуждать свою Родину неприемлемо, — добавила Анна Нетребко.

Анна Нетребко Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

По её мнению, такие высказывания должны быть свободным выбором каждого. Однако Баварская опера также аннулировала все существующие отношения с Нетребко, которая якобы «недостаточно дистанцировалась» от операции РФ на Украине. Контракт с певицей разорвал и директор «Метрополитен-опера» Питер Гелб. Он объяснил это тем, что театр «больше не может взаимодействовать с артистами или организациями, которые поддерживают Путина».

По той же причине отменить концерты оперной дивы призвали политики Дании. Художественный руководитель концертного зала Musikhuset Aarhus Йеппе Уггерхой попытался защитить артистку.

Мы хотим разделить искусство и политику. Анна Нетребко — одна из самых талантливых оперных певиц, — сказал Уггерхой.

Тем не менее Нетребко, испытывающая колоссальное давление на Западе, сама отказалась от выступлений в Дании, сообщает OperaWire.

«Запад сам закрыл железный занавес»

Народный артист России, депутат Госдумы Николай Бурляев заявил NEWS.ru, что причиной увольнения Валерия Гергиева и Анны Нетребко стал железный занавес, который закрыл Запад.

То, что ведётся такая атака на наших коллег — на Гергиева, на Нетребко, на всех на нас, — и слава богу! Запад сам закрыл этот железный занавес, не мы это сделали. Мы открыты миру, мы сильны, мы духовно сильны. Мы не сломлены, как сломлен западный мир. Поэтому отстранение Гергиева и Нетребко от работы закономерно, его нужно принимать спокойно. Этого и следовало ожидать, — поделился своим мнением Николай Бурляев.

Он отметил, что Россия — огромная страна, где «всегда есть возможность выступать» и которая именно сейчас нуждается в таких деятелях культуры, как Валерий Гергиев и Анна Нетребко.