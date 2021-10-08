Сын Юрия Никулина открыл необычную мемориальную доску отцу: фото церемонии

В Москве на фасаде дома по адресу улица Большая Бронная, 2/6 открыли мемориальную доску Юрию Никулину (1921–1997). Народный артист СССР прожил в этом доме с 1970 по 1997 год, до самой смерти.

Главный героем торжественной церемонии стал сын актёра Максим Никулин, возглавивший Московский цирк на Цветном бульваре после смерти отца, и внуки легендарного комика. Ведущим мероприятия был советский диктор Евгений Кочергин.

На открытии памятной доски работы скульптора Александра Рукавишникова присутствовали руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский, директор Росгосцирка Сергей Беляков, бывший министр культуры, художественный руководитель Театра мюзикла в Москве Михаил Швыдкой, руководитель театра «Уголок дедушки Дурова» Юрий Дуров, актёр и телеведущий Александр Олешко. Они отметили оригинальность мемориальной доски. На ярко-красном фоне по всей окружности высечена надпись с перечислением всех народных регалий Юрия Никулина: «Легендарный клоун, выдающийся киноактёр, руководитель цирка на Цветном бульваре, друг детей и зверей».

Ранее NEWS.ru сообщал о проблемах с установкой мемориальной доски в Москве другому выдающему советскому актёру и фронтовику — Георгию Юматову, сыгравшему главную роль в культовом фильме «Офицеры». Департамент культурного наследия столицы отказал в установке памятной доски артисту, найдя в ней ряд недочётов, что заставило группу деятелей культуры (Александр Панкратов-Чёрный, Лев Лещенко, Александр Ширвиндт, Виктор Мережко и др.) начать сбор подписей под открытым письмом Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию.