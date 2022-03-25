Путин предложил Гергиеву воссоздать дирекцию Большого и Мариинского театров

Президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами премий в области культуры и искусства предложил художественному руководителю, гендиректору Мариинского театра Валерию Гергиеву подумать о воссоздании общей дирекции Большого и Мариинского театров, передаёт ТАСС. Примером этому, по словам президента, может стать Дирекция императорских театров, осуществлявшая управление императорскими театрами с 1786 по 1917 год.

Мы с вами уже об этом говорили и раньше. Как вы относитесь к идее воссоздать общую дирекцию? — предложил Путин.

Ранее обер-бургомистр Мюнхена Дитер Райтер заявил, что дирижёр Валерий Гергиев будет отстранён от должности главного дирижёра Мюнхенского филармонического оркестра. Он сообщил, что потребовал «ясно и недвусмысленно дистанцироваться» от операции России на Украине, однако Гергиев так и не сделал этого.

Участие в концертах дирижёра Валерия Гергиева и солиста Дениса Мацуева отменил также Карнеги-холл в Нью-Йорке. Концерты должны были проходить с 25 по 27 февраля. Сообщается, что отмена концертов с участием россиян могла быть сделана под давлением администрации США, так как Мацуев и Гергиев являются «близкими друзьями» президента России Владимира Путина. Театр «Ла Скала» также потребовал от Валерия Гергиева призвать российские власти к мирному разрешению ситуации вокруг Украины.