Ширвиндт рассказал о странном увольнении с поста худрука Театра Сатиры

Александр Ширвиндт прокомментировал информацию о своём уходе с поста худрука Театра Сатиры. По его словам, он действительно подал заявление об увольнении в департамент культуры столицы, пишет KP.RU.

Но пока прекрасный актёр и сам не понимает сложившуюся ситуацию. По словам Ширвиндта, он до сих пор официально числится худруком театра.

Ищут преемника. Когда советуются со мной, я говорю, что это не престолонаследие. У меня такого стопроцентного ученика, которого бы я мог порекомендовать, нет. Пусть они тоже что-то думают и сами решают, — рассказал артист.

В данный момент он находится на больничном, у актёра возникли проблемы со здоровьем после перенесённого коронавируса.

Ранее сообщалось, что заявление 87-летнего Александра Ширвиндта о том, что он решил покинуть пост художественного руководителя Театра сатиры, было предсказуемо и неожиданно одновременно. Ссылаясь на возраст и болезни, он и раньше говорил о желании уйти с должности руководителя труппы, однако в этот раз его заявление прозвучало крайне категорично.