Собянин утвердил меры поддержки для находящихся на грани увольнения

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу поддержки для работников, которые находятся на грани увольнения, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного правительства. Москвичи, рискующие потерять работу, смогут участвовать во временных общественных работах, а также пройти профессиональное и дополнительное обучение. На реализацию данной программы выделено 3,36 млрд рублей.

Правительство Москвы утвердило программу организации временных и общественных работ, профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников предприятий, находящихся под риском увольнения. На её реализацию с учётом трансфертов из федерального бюджета будет выделено 3,36 миллиарда рублей, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в программе могут участвовать как предприятия, которые хотят получить субсидии для организации временных работ для сотрудников, так и компании, которые готовы создать такие временные места для других предприятий. Сотрудники, привлечённые к временным работам, в свою очередь, получат компенсацию за время простоя от работодателя и дополнительные выплаты из бюджета Москвы.

Поясняется, что общественные работы будут организованы в центрах госуслуг «Мои документы», летних павильонах «Здоровая Москва», а также в парках и других городских организациях. Предполагается, что за это время уволенный сотрудник сможет найти новую работу. При этом организации, осуществляющие массовое трудоустройство, смогут получить субсидии на адаптацию новых сотрудников.

Ожидается, что в рамках программы помощь в трудоустройстве получат более 58 тыс. работников предприятий, вынужденных закрыться. На реализацию программы выделено 3,36 млрд рублей.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о мерах социальной поддержки россиян, находящихся в тяжёлом финансовом положении. По его словам, родители более 5 млн детей получат пособия по 6–12 тысяч рублей, а находящиеся на грани увольнения сотрудники смогут пользоваться услугами службы занятости до увольнения с основного места работы и получат возможность пройти переобучение.