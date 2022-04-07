Родители свыше 5 млн детей в мае начнут получать по 6-12 тысяч рублей
Мишустин: родители более 5 млн детей в России с мая получат пособия по 6-12 тысяч рублей
Дарья Харитонова
Дарья Харитонова
14:04, 07 апреля 2022
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В России пособия по 6-12 тысяч рублей в период с мая до конца 2022 года получат родители более 5 миллионов детей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе отчёта правительства в Госдуме. Он добавил, что размер пособия будет зависеть от региона и конкретной жизненной ситуации, в которой оказалась семья.
Мы не оставили без внимания семьи, которые находятся в трудном финансовом положении. Тем из них, в которых воспитываются дети от 8 до 16 лет, по решению президента [России Владимира Путина], уже с 1 апреля начисляется новое ежемесячное пособие, а с мая до конца 2022 года оно будет выплачено родителям более 5 млн ребят, — заявил Мишустин.
По его словам, на данные цели будет направлено свыше 450 млрд рублей. Размер пособия для конкретной семьи будет зависеть от региона, в котором она проживает, а также от жизненной ситуации. Средний размер ежемесячной выплаты составит 6-12 тысяч рублей.