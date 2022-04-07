Родители свыше 5 млн детей в мае начнут получать по 6-12 тысяч рублей

Правительство Российской Федерации дополнительно выделит в этом году на поддержку отечественного кинематографа более 11,5 млрд рублей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчётом в Госдуме. Его слова приводит ТАСС.

Приняли решение увеличить финансирование из федерального бюджета, чтобы в текущем году на производство фильмов направить более 11,5 млрд рублей. Так мы поддерживаем не только молодых людей, но и наш кинематограф,...