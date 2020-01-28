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Новым художественным руководителем Центра имени Всеволода Мейерхольда (ЦИМ) стал режиссёр и лауреат театральной премии «Золотая маска» Дмитрий Волкострелов.

В пресс-службе столичного департамента культуры рассказали, что обязанности директора ЦИМа продолжит исполнять Елена Ковальская, сообщает ТАСС.

Дмитрий Волкострелов возглавит творческое направление Центра вместо Виктора Рыжакова, назначенного художественным руководителем театра «Современник», — говорится в сообщении.

С 2012 театром управлял режиссёр Витор Рыжаков, однако он покинул ЦИМ, чтобы стать главой «Современника» после Галины Волчек, скончавшейся на 87-м году жизни 26 декабря в Москве.

Дмитрий Волкострелов родился 17 августа 1982 года, окончил режиссерский факультет СПбГАТИ. В середине нулевых работал в Малом драматическом театре (МДТ), в 2011 году вместе сокурсниками основал театральную группу «театр post». В 2013 году получил «Золотую маску».

Как писал NEWS.ru, Виктор Рыжаков предложил увековечить в групповом памятнике всех создателей театра «Современник».