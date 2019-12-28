Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Российский режиссёр Витор Рыжаков назначен новым художественным руководителем театра «Современник».

С 2012 года Рыжаков возглавлял Центр им. Всеволода Мейерхольда. О его новой должности сообщила пресс-служба столичного департамента культуры агентству «Москва».

Виктор Рыжаков с 4 января вступит в должность художественного руководителя театра, — говорится в сообщении.

Артист родился в 1960 году, окончил Дальневосточный институт искусств, Театральное училище им. Б. Щукина и аспирантуру Российской академии театрального искусства.

Предыдущим руководителем «Современника» была Галина Волчек, скончавшаяся на 87-м году жизни 26 декабря в Москве. За свою карьеру она поставила более 30 спектаклей, в том числе по произведениям современных отечественных и зарубежных авторов, а также исполнила более 20 ролей в театре, сообщал NEWS.ru.

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