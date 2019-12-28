Российский режиссёр Витор Рыжаков назначен новым художественным руководителем театра «Современник».
С 2012 года Рыжаков возглавлял Центр им. Всеволода Мейерхольда. О его новой должности
Виктор Рыжаков с 4 января вступит в должность художественного руководителя театра, — говорится в сообщении.
Артист родился в 1960 году, окончил Дальневосточный институт искусств, Театральное училище им. Б. Щукина и аспирантуру Российской академии театрального искусства.
Предыдущим руководителем «Современника» была Галина Волчек,
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