https://static.news.ru/photo/d6cf5876-2ad8-11ea-9445-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Российский режиссёр Витор Рыжаков назначен новым художественным руководителем театра «Современник».

С 2012 года Рыжаков возглавлял Центр им. Всеволода Мейерхольда. О его новой должности сообщила пресс-служба столичного департамента культуры агентству «Москва».

Виктор Рыжаков с 4 января вступит в должность художественного руководителя театра, — говорится в сообщении.

Артист родился в 1960 году, окончил Дальневосточный институт искусств, Театральное училище им. Б. Щукина и аспирантуру Российской академии театрального искусства.