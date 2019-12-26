26 декабря в Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек. Она родилась 19 декабря 1933 года в семье кинорежиссёра и оператора Бориса Волчека. В 1955 году окончила Школу-студию им. Немировича-Данченко при Московском художественном академическом театре (МХАТ) СССР им. М. Горького. А спустя год Галина Волчек вместе с Олегом Ефремовым и другими выпускниками школы-студии организовали Студию молодых актёров, которая позднее стала называться Театр-студия «Современник». Дебютом Волчек в качестве театрального режиссёра стал спектакль «Двое на качелях» по пьесе Уильяма Гибсона. А в 1972 году труппа выбрала её на должность художественного руководителя театра. За эти годы Галина Волчек поставила более 30 спектаклей, в том числе по произведениям современных отечественных и зарубежных авторов, исполнила более 20 ролей в театре, также снималась в кино. В конце 90-х Волчек являлась депутатом Государственной думы II созыва. А в 2018 году была доверенным лицом кандидата на пост президента РФ Владимира Путина и кандидата на пост мэра Москвы Сергея Собянина.