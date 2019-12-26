26 декабря в Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек. Она родилась 19 декабря 1933 года в семье кинорежиссёра и оператора Бориса Волчека. В 1955 году окончила Школу-студию им. Немировича-Данченко при Московском художественном академическом театре (МХАТ) СССР им. М. Горького. А спустя год Галина Волчек вместе с Олегом Ефремовым и другими выпускниками школы-студии организовали Студию молодых актёров, которая позднее стала называться Театр-студия «Современник». Дебютом Волчек в качестве театрального режиссёра стал спектакль «Двое на качелях» по пьесе Уильяма Гибсона. А в 1972 году труппа выбрала её на должность художественного руководителя театра. За эти годы Галина Волчек поставила более 30 спектаклей, в том числе по произведениям современных отечественных и зарубежных авторов, исполнила более 20 ролей в театре, также снималась в кино. В конце 90-х Волчек являлась депутатом Государственной думы II созыва. А в 2018 году была доверенным лицом кандидата на пост президента РФ Владимира Путина и кандидата на пост мэра Москвы Сергея Собянина.
Сцена из спектакля театра «Современник» «Баллада о невесёлом кабачке», 1967 год
Анатолий Гаранин/РИА Новости
Галина Волчек в роли Реганы в художественном фильме «Король Лир»
РИА Новости
Галина Борисовна Волчек в Переделкино, 1975 год
Анатолий Гаранин/РИА Новости
Сбор труппы театра «Современник»
Genrietta Peryan/Global Look Press
Галина Волчек и главный режиссёр театра в Хьюстоне Пет Браун
Олег Ласточкин/РИА Новости
Галина Волчек на съёмках фильма «Маяковский смеётся»
РИА Новости
Галина Волчек дома с сыном, режиссёром Денисом Евстигнеевым, 1994 год
Дмитрий Донской/РИА Новости
Борис Ельцин беседует с Галиной Волчек, 1996 год
Дмитрий Донской/РИА Новости
Владимир Путин подарил памятный фотоальбом Галине Волчек, 2006 год
Сергей Гунеев/РИА Новости
Марк Захаров и Галина Волчек
Anton Kavashkin/Global Look Press
Галина Волчек и Наина Ельцина
Genrietta Peryan/Global Look Press
Дмитрий Медведев во время вручения ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени Галине Волчек, 2008 год
Михаил Климентьев/РИА Новости
Сбор труппы театра «Современник», 2016 год
Genrietta Peryan/Global Look Press
Сергей Собянин и Галина Волчек после церемонии вручения медалей Героя Труда Российской Федерации
Михаил Климентьев/РИА Новости
kremlin.ru
Владимир Путин поздравляет с 85-летием Галину Волчек
kremlin.ru
2019 год
Сергей Булкин/NEWS.ru
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