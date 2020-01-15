Новый художественный руководитель «Современника» Виктор Рыжаков предлагает увековечить в групповом памятнике всех создателей театра.
По его словам, памятник должен быть посвящён всем семи основателям — Олегу Ефремову, Галине Волчек, Игорю Кваше, Лилии Толмачёвой, Евгению Евстигнееву, Олегу Табакову и Виктору Сергачёву. Выглядеть он должен так, чтобы люди, приходя к театру, могли прикоснуться к нему, почувствовав энергию «великой Оттепели», молодости и свободы.
Рыжаков отметил, что идея памятника принадлежит сыну Волчек — Денису Евстигнееву. Воплотить замысел планируется ко дню рождения Галины Волчек 19 декабря,
Ранее NEWS.ru сообщал, что российский режиссёр Виктор Рыжаков назначен новым художественным руководителем театра «Современник». С 2012 года Рыжаков возглавлял Центр им. Всеволода Мейерхольда.
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