https://static.news.ru/photo/a9d948ca-3782-11ea-b3c3-fa163e074e61_660.jpg Виктор Рыжаков Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press

Новый художественный руководитель «Современника» Виктор Рыжаков предлагает увековечить в групповом памятнике всех создателей театра.

По его словам, памятник должен быть посвящён всем семи основателям — Олегу Ефремову, Галине Волчек, Игорю Кваше, Лилии Толмачёвой, Евгению Евстигнееву, Олегу Табакову и Виктору Сергачёву. Выглядеть он должен так, чтобы люди, приходя к театру, могли прикоснуться к нему, почувствовав энергию «великой Оттепели», молодости и свободы.

Рыжаков отметил, что идея памятника принадлежит сыну Волчек — Денису Евстигнееву. Воплотить замысел планируется ко дню рождения Галины Волчек 19 декабря, пишет ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский режиссёр Виктор Рыжаков назначен новым художественным руководителем театра «Современник». С 2012 года Рыжаков возглавлял Центр им. Всеволода Мейерхольда.