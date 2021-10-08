Актёры театров Таганки стали единым коллективом

«Содружество актёров Таганки» и Театр на Таганке объединились в один коллектив, заявила директор театров Ирина Апексимова. По словам заслуженной артистки РФ, позади остался раскол, который произошёл более 40 лет назад, сообщает РИА Новости.

Теперь это единая труппа, один театр, который носит имя легендарного Театра на Таганке. Как это было и раньше, «Содружество актёров Таганки» будет называться Новой сценой, — пояснила Апексимова.

Она назвала подготовку новых интересных спектаклей главной задачей на ближайшее время.

Апексимова уточнила, что 16 декабря на Новой сцене пройдёт премьера мюзикла «Онегин» в постановке Алексея Франдетти, а на старой 2 декабря будет представлен спектакль «Урожай».

Ранее стало известно, что актёры Театра имени Марии Ермоловой, которым руководит Олег Меньшиков и где летом разгорелся скандал с сокращением более 20 артистов, будут уволены в течение ближайшего месяца. Они рассказали, предложены ли альтернативные способы решения проблемы и намерены ли потерявшие работу отстаивать права в суде.