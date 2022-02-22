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«Домогаров горы может свернуть. Плохо, что театр Моссовета теряет его»
Театр

«Домогаров горы может свернуть. Плохо, что театр Моссовета теряет его»

Режиссёр Андрей Житинкин призвал руководство театра им. Моссовета не разбрасываться такими артистами, как Александр Домогаров и Виктор Сухоруков
15:10, 22 февраля 2022
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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Народный артист России, режиссёр Малого театра Андрей Житинкин, который более 20 лет ставил спектакли в театре им. Моссовета, рассказал NEWS.ru о происходящем в одном из крупнейших театров столицы. Он назвал недальновидным решение дирекции театра им. Моссовета расстаться с ведущими артистами — Александром Домогаровым, объявившим войну худруку коллектива Евгению Марчелли, и Виктором Сухоруковым, который, по мнению Житинкина, только выиграл от своего решения перейти в театр им. Вахтангова. Житинкин призвал руководство театра им. Моссовета, которое не может найти общий язык с труппой, не разбрасываться звёздами и проанализировать свою политику.

«Тревожно за будущее театра им. Моссовета. Он потерял звёзд и зрителя»

— Я очень хорошо знаю характер Александра Юрьевича Домогарова, мы с ним работали 20 лет. Он действительно теперь решил идти до конца. Это ведь не первый его конфликт. Но он брал академический отпуск, тем самым оставляя шанс найти компромисс, а теперь уже говорит о том, что в марте сыграет свой последний спектакль в театре. Мне кажется, это взвешенное решение и продиктовано многим.

Жизнь театра Моссовета резко поменялась несколько лет назад, театр какое-то время вообще был без художественного руководителя, и это сыграло роковую роль: некогда популярнейшая, знаменитейшая труппа «оголилась». Ушли очень многие актёры — просто ушли. Другие, как Рита Терехова, с которой Саша играл в моём спектакле «Милый друг» (это вообще была её последняя роль на сцене), болеют. Замечательные артистки Терехова, Дробышева вообще не выходят на сцену.

Когда у театра нет чётко выраженной стратегии, актёры, которые имеют статус, начинают выбирать.

Первым ушёл Сухоруков — его задели, обидели, не отпраздновав его 70-летний юбилей. А ведь он один из выдающихся наших артистов!

Виктор Сухоруков в роли Странника во время показа спектакля «Странник» Виктор Сухоруков в роли Странника во время показа спектакля «Странник» Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Был период, когда Сухоруков «тащил» репертуар. У него было пять спектаклей, которые он играл без дублёров, потому что билеты зрители покупают на имя. Я сам был свидетелем того, как зрители звонили в театр и спрашивали: «Терехова сегодня играет или нет?» Если не она, а другой состав, то некоторые зрители сдавали билеты. Это выбор зрителей — билеты недешёвые, и люди вправе видеть того, кого они хотят.

Право руководства — ставить второй состав. Но Домогаров не из тех, кто соглашается на дублёра: когда на его роль Гаева в «Вишнёвом саде» Андрей Кончаловский ввел дублёра, Домогаров вспылил. Это было начало конфликтов в дирекции театра Моссовета, ещё до прихода Марчелли. А сейчас этой новой команде приходится как-то пытаться разрулить ситуацию, поскольку Моссовет, к сожалению, потерял зрителя.

Честно говоря, становится тревожно за будущее театра, который был одним из лучших в Москве, а уж по звёздному составу — одним из первых.

Замечательные актёры и звёзды, именно кинозвёзды, которые очень много снимались в советское время, — они все работали в этом театре. И для актёра было престижно перейти в театр Моссовета. Когда я приглашал Домогарова из Театра Российской Армии, где он проработал 12 лет, ему было очень приятно: он сразу стал играть у меня и с Георгием Жжёновым в спектакле «Он пришёл», и с Тереховой — с очень мощными актёрами. А сейчас идти в театр Моссовета не престижно, поэтому даже актёры рангом чуть ниже отказываются играть в спектаклях театра Моссовета, как Паша Деревянко, участвовавший в «Великолепном рогоносце». Пошла уже какая-то цепная реакция, актёры же эмоционально влияют друг на друга.

Они уже не играют весь чеховский блок Андрона Кончаловского. А там ведь две роли играет его супруга Юлия Высоцкая. «Дядя Ваня», «Вишнёвый сад» и «Три сестры» — Кончаловский эту трилогию был вынужден заморозить. Я бы на месте дирекции театра Моссовета так не разбрасывался артистами. Сейчас директора театров, наоборот, стараются переманить к себе звёзд — особенно после пандемии, когда зрители уже не так активно ходят в театр, осталось очень мало аншлаговых спектаклей. Нет прежней посещаемости ни у Таганки, ни у «Ленкома», ни у «Современника».

Александр Домогаров в роли Ричарда в сцене спектакля пьесы «Ричард III»Александр Домогаров в роли Ричарда в сцене спектакля пьесы «Ричард III»Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

«Домогаров в работе бешеный, это знают все»

— Плохо, что театр Моссовета теряет актёра Домогарова. И то, что Домогаров уходит, — это тоже тревожно. Потому что только театр всегда вытаскивал его из сложных, порой трагических жизненных ситуаций. Не кино спасало его, а театр!

Я давно говорил, что Александр Домогаров переходит в другую возрастную категорию и надо уже «на него» выстраивать интересные спектакли, ради которых он будет готов бросить всё. Потому что он ведь в работе бешеный, и это знают все. Если он находит контакт с режиссёром, он горы может свернуть. Да, он вспыльчивый, обидчивый — но в этом его индивидуальность.

Настоящий актёр никогда не играет с холодным носом, просто пробалтывая текст, — он тратится физически, эмоционально. Уж я-то знаю, как работает Домогаров! Мы меняли ему рубашки по несколько раз за спектакль, потому что они были мокрыми. Когда я был худруком Театра на Малой Бронной, Домогаров играл у меня в спектакле «Нижинский, сумасшедший божий клоун» роль Нижинского, который лежит в психиатрической клинике.

Три часа на сцене — Домогаров вынимал из себя кишки так, что у него давление зашкаливало! Пару раз были такие скачки, что вызывали скорую помощь, и он мог только после укола продолжить играть спектакль.

А после спектакля зал стоя по 5–10 минут аплодировал. Я всегда говорил, что лучшая трагическая роль Домогарова — это Нижинский. Понятно, что сейчас уже роль такого масштаба он сыграть вряд ли сможет. Но это не значит, что он не интересен публике. А дирекция театра почему-то начинает сама решать, кто интересен публике, а кто не интересен, кому дать роль, а кому нет. Это, конечно, не укладывается в психологию Домогарова. Потому что он звезда, и что бы там ни говорили, у нас в стране есть институт звёзд, потому что зрители идут «на имя».

Я считаю, что Сухоруков блестяще вышел из ситуации: он оказался в театре им. Вахтангова, который сейчас на подъёме, там и гастроли, и возможности. К тому же Вахтанговский театр — федеральный, а они финансируются лучше. То есть Сухоруков и в материальном плане выиграл, и получил определённую свободу. Он много снимается, ему не приходится «тащить» на себе репертуар, как это было в театре Моссовета.

Не сомневаюсь, что и Домогаров быстро найдёт работу. Сейчас уходят мастера, из-за этой заразы (пандемии коронавируса. — NEWS.ru) буквально выкосило актёрский цех. И нужны именно возрастные актёры такого звёздного уровня, как Александр Юрьевич. Кроме того, разворачивается огромное количество онлайн-платформ, и всем нужен контент, надо заполнять и эти ниши. Деньги там отличные. Другое дело, что артисты, «отравленные» театром... тоска по сцене — штука невероятная.

Александр Домогаров в роли Ричарда в сцене спектакля пьесы «Ричард III»Александр Домогаров в роли Ричарда в сцене спектакля пьесы «Ричард III»Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

«Надо было находить компромиссы с Домогаровым и Сухоруковым»

— Я всегда говорил дирекции: надо не перевоспитывать артистов, а учитывать их индивидуальность, предлагать интересный материал — тогда артист пойдёт на любое хорошее предложение. А Моссовет, я так понимаю, решил: «Ну сколько можно заниматься фамилией Домогаров?» Я считаю, это неправильно. Потому что он такой, какой есть. Да, он переходит в другое возрастное качество — но есть другой репертуар. И с Сухоруковым надо было находить компромиссы. И Павел Деревянко очень индивидуальный — на него надо выстраивать репертуар, учитывая, что этот актёр тоже может быть очень интересен все три часа на сцене.

Могут ли Домогаров и Марчелли теперь помириться? Сложный вопрос. Репертуар театра выбирает руководитель. И если в круг его интересов, в его планы не попадает тот или иной артист, а тем более звезда, договориться невозможно. Если бы они поссорились на площадке, тут был бы возможен компромисс. Но их конфликт уже вышел в публичное пространство, а это уже сложно. Художественный руководитель отвечает за театр, ему амбиции одного актёра совершенно не интересны — ему важен коллектив. И, кстати, тут интересно, на чью сторону встанет коллектив.

Я знаю, что, например, Валентина Талызина категорически не согласна с позицией дирекции относительно Домогарова. Она говорит о том, что терять артиста, который столько лет кормил театр (я в 1995 году пригласил Домогарова в спектакль «Мой бедный Марат». Получается, он почти 30 лет собирал залы в Моссовете), нельзя.

Понятно, что худрук выстраивает перспективу, ему надо иметь свою команду, идущую из спектакля в спектакль: чтобы он выращивал и формировал свои актёрские индивидуальности, чтобы это была его эстетика. Он уже как педагог работает — молодые люди от роли к роли растут и начинают сниматься. Это всё правильно.

Думаю, Евгений Марчелли не очень понимал, в какой театр, с какими звёздными традициями он приходит, поскольку у него жёсткая эстетика, ориентированная на молодых зрителей. Но театр им. Моссовета — театр академический, с ярусами, бархатными креслами. Он предполагает более классическую форму существования и прочтения драматургии.

Мне кажется, что Марчелли, приходя в такой театр, должен был учитывать эти обстоятельства — эстетику, труппу.

В финале хочу поделиться одним наблюдением. Возможно, оно поможет моим коллегам найти контакт с артистами. Как режиссёр я работал со Смоктуновским, Гурченко, Жжёновым, Быстрицкой, Касаткиной, Козаковым, Аросевой, Полищук и могу сказать, что звёзды — это амбициознейшие, невероятно ранимые люди. И любое неосторожное слово или невнимание — это мгновенная обида для них на всю жизнь. Работа с артистом — это ещё и психиатрия, чистая психиатрия, замешанная на фрейдизме.

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