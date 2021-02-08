Кончаловский откажет Высоцкой в роли из-за возраста

https://static.news.ru/photo/4c464e6e-6a22-11eb-8a4e-96000091f725_660.jpg Юлия Высоцкая Фото: juliavysotskayaofficial/instagram.com

Режиссёр Андрей Кончаловский признался, что готов отказать своей жене актрисе Юлии Высоцкой в главной роли, если та не будет подходить ей по возрасту.

Как отметил 83-летний мэтр кино, 47-летняя супруга является его музой, с которой он с удовольствием работает на съёмочной площадке. Однако, по его словам, когда-нибудь может наступить такой момент, что это сотрудничество закончится и главную роль он отдаст другой артистке.

При этом Кончаловский уверен, что супруга не обидится на такое решение, поскольку она человек рациональный и понимающий.

Но, вообще, есть множество ролей, которые можно играть в любом возрасте, — рассказал режиссёр на YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!».

Кончаловский также подчеркнул, что понимает разницу между личной жизнью и отношениями на съёмочной площадке, и не собирается их смешивать. По его мнению, глупо давать актрисе роль, которую ей тяжело играть по возрасту.

Ранее NEWS.ru писал, что фильм «Дорогие товарищи!», снятый режиссёром Андреем Кончаловским, внесён в лонг-лист номинантов кинопремии «Оскар». Всего в категории «Международный художественный фильм» представлены 93 картины.

Фильм «Дорогие товарищи!» основан на реальных событиях, которые имели место в 1962 году в Новочеркасске. В центре повествования — забастовка на городском заводе, участники которой требовали повышения зарплат и снижения цен на продукты. Главную роль в картине сыграла супруга Кончаловского Юлия Высоцкая.