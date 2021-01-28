Фильм Кончаловского включили в число номинантов на «Оскар»

https://static.news.ru/photo/6bfe8ab8-6208-11eb-9f4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: The Walt Disney Company Russia & CIS

Фильм «Дорогие товарищи!», снятый режиссёром Андреем Кончаловским, внесён в лонг-лист номинантов кинопремии «Оскар». Всего в категории «Международный художественный фильм» представлены 93 картины.

Из них в шорт-лист номинантов будут отобраны 15 фильмов. Его содержание станет известно 9 февраля.

По мнению кинокритика Станислава Тыркина, у фильма Кончаловского есть шансы получить «Оскар». Он отметил, что в картине есть человеческая история, которая ценится на подобных премиях. Кроме того, фильм уже известен на Западе, сообщает телеканал «360».

Фильм «Дорогие товарищи!» основан на реальных событиях, которые имели место в 1962 году в Новочеркасске. В центре повествования — забастовка на городском заводе, участники которой требовали повышения зарплат и снижения цен на продукты. Главную роль в картине сыграла супруга Кончаловского Юлия Высоцкая.

Ранее NEWS.ru писал, что фильм «Дорогие товарищи!» получил награду кинопремии «Золотой орёл» в номинации «Лучшая режиссёрская работа». До этого он победил на фестивале российских фильмов «Спутник над Польшей» и стал главным фильмом года по версии журнала «КиноРепортёр». Картина также является обладателем спецприза жюри Венецианского фестиваля. В России фильм вышел в прокат в ноябре 2020 года.