Режиссёр Андрей Житинкин сравнил Бузову с Баталовым

Народный артист России, режиссёр Андрей Житинкин рассказал, что советский и российский актёр Алексей Баталов боялся играть в театре. В беседе с NEWS.ru он сравнил Баталова с певицей Ольгой Бузовой, которая решилась без специального образования выступить на сцене государственного театра — МХАТа им. Горького.

Когда-то очень хотел сыграть в театре Алексей Баталов. Ну гениальный актёр! Мы с ним обсуждали одну роль, и он сказал: «Нет, знаете, я всё-таки в театре не буду играть, потому что это не моё, я очень волнуюсь. И сразу станет видно, что я в театре никогда не работал». Даже Баталов испугался играть в театре! — отметил Житинкин.

Режиссёр добавил, что большие киноактёры обычно избегают театральных работ. По мнению Житинкина, кино – это «другая школа».

Окончив Школу-студию МХАТ, Алексей Баталов несколько лет проработал в Центральном театре Советской Армии, после чего стал активно сниматься в кино. Наибольшую популярность ему принесли фильмы «Москва слезам не верит», «Летят журавли», «Девять дней одного года».

Певица Ольга Бузова в июне выступила на сцене МХАТа, сыграв роль в спектакле «Чудесный грузин». Дебют Бузовой вызвал неоднозначную реакцию в Сети и среди коллег по сцене. Многие высказали критику в адрес певицы, отметив, что актёру для игры в театре необходимо образование. Артист Сергей Безруков высказал претензии руководству театра, «которое даже не скрывало, что таким образом решило хайпануть».

Несмотря на большое количество критики, на премьерные показы спектакля были раскуплены все билеты.