Безруков объяснил свою критику в адрес Бузовой за роль во МХАТе

Актёр Сергей Безруков объяснил свою критику в адрес певицы Ольги Бузовой за её роль в постановке «Чудесный грузин» на сцене МХАТа. Слова актёра передаёт MK.RU.

Мои претензии были даже не к исполнительнице (я не упоминал её фамилии), а к руководству театра, которое даже не скрывало, что таким образом решило хайпануть. Но это происходит не на какой-нибудь экспериментальной сцене, а в Академическом Художественном театре — вот в чём проблема, — признался Безруков.

Своё мнение актёр подкрепил примером Сергея Бодрова, который хоть и не являлся профессионалом, но всё равно смог показать на экране убедительный образ. Также он упомянул Светлану Акиньшину, которая, несмотря на то что в начале своей творческой карьеры ещё не была профессиональной актрисой, всё равно органично смотрелась в кадре и показывала достойную игру.

Ранее Бузова отреагировала на слова Безрукова о возможной реакции покойного Станиславского на происходящее во МХАТе, отметив, что Сергей даже не видел её выступления.