Адвокат вдовы Баталова опровергла слова Михалкова о ежемесячной помощи

https://static.news.ru/photo/f9539b00-65ec-11eb-aa54-96000091f725_660.jpg Фото: Anton Kavashkin/Russian Look

Ситуацию с ежемесячной помощью вдове и дочери Алексея Баталова в размере 300 тысяч рублей, о которой ранее заявил режиссёр Никита Михалков, объяснила адвокат родственниц народного артиста СССР Юлия Антонова.

Она сообщила, что ранее на счёт супруги Баталова Гитаны Леонтенко поступили 120 и 180 тысяч рублей единоразовыми платежами. Вместе это 300 тысяч рублей, но ни о каких ежемесячных выплатах речи не идёт.

При этом деньги пришли не от Никиты Сергеевича лично, а со счетов Российского союза правообладателей.

Прежде адвокат Павел Астахов, представляющий интересы Михалкова, заявлял, что кинорежиссёр поддерживает Гитану Аркадьевну, высылая ей каждый месяц по 300 тысяч.

Леонтенко заявила, что никаких денег от режиссёра не поступало. Михалков потребовал проверить, куда делись его переводы, и на это время заявил об их приостановке.

Нам стало интересно, где же эти деньги. Действительно, осенью Баталовым пришли два перевода: 120 тысяч и 180 тысяч. Это были единовременные платежи, которые в сумме равнялись 300 тысячам, но не ежемесячные переводы, как нам пытались представить, — сказала Антонова сайту KP.RU.

Журналисты также уточнили, направлял ли Никита Сергеевич семье Баталовых 820 тысяч, о которых заявлял Павел Астахов.

Защитница вдовы отметила, что, скорее всего, эти поступления были ещё при жизни Баталова. Несколько раз лично актёру приходили деньги, возможно, за несколько лет эти ежемесячные платежи достигли обозначенной суммы.

Ранее NEWS.ru писал, что семья народного артиста СССР Алексея Баталова (1928–2017) отказалась от услуг адвоката Павла Астахова, который представлял их интересы в суде по делу об афере с имуществом. Председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков, порекомендовавший его семье актёра, снял с себя ответственность за дальнейший процесс.