Директор Театра на Бронной негативно отреагировала на Бузову во МХАТе

Директор Театра на Бронной Елена Мироненко негативно отреагировала на выступление певицы Ольги Бузовой на сцене МХАТа. Своё мнение она высказала в беседе с РИА Новости.

Не всегда все средства хороши. Эти средства должны быть художественно оправданны. А когда хайп ради хайпа, искусства в этом промежутке не остаётся, — заявила Мироненко.

Она вспомнила слова худрука МХАТа Эдуарда Боякова, который после оглушительного успеха премьерных показов «Чудесного грузина» заявил, что театр неплохо «хайпанул». Бузова исполнила роль шпионки Бэллы Шанталь, которая по сюжету притворяется певицей в кабаре. На экс-ведущую «Дома-2» сразу обрушилась волна критики как от хейтеров, так и от профессиональных актёров и музыкантов, которых не устраивала ни игра Бузовой, ни её вокал. Несмотря на это, первые показы спектакля собрали полные залы зрителей, а худрук МХАТа остался доволен выступлением певицы и продлил с ней контракт.

Ранее Бузова обиделась на слова Сергея Безрукова, негативно оценившего её игру на сцене МХАТа, добавив, что ей было неприятно слышать столь нелестное мнение от одного из её любимых актёров.