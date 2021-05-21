Деревянко объяснил расставание с супругой мужской полигамностью

https://static.news.ru/photo/dc1d6a78-ba3a-11eb-9631-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Актёр Павел Деревянко объяснил, почему мать двух его детей Дарья Мясищева, с которой он не состоял в официальном браке, решила закончить их отношения. Артист заявил, что расставание было мирным, но напомнил о мужской полигамности.

В новом выпуске YouTube-шоу «Света вокруг света» Деревянко вновь поднял эту личную тему. Он рассказал, что с гражданской супругой они жили отдельно. По его словам, это для обоих было удобно. И хотя пара изначально опровергла слухи, что расставание произошло из-за неверности партнёров, артист, судя по всему, не скрывает, что это имело место быть.

Я вообще человек неконфликтный, и Дашка очень мудрая женщина. Я уверен, что она всё всегда понимала. За всё время нашего совместного существования ни разу не задавала мне вопросов, где я был, почему не звонил, почему вовремя не приехал. Хотя если и спросила бы, я ответил бы честно, — рассказал Павел.

Также Деревянко поделился, что после расставания с Мясищевой он столкнулся с апатией. Вероятно, с клинической депрессией его состояние не имеет ничего общего — по словам актёра, он вышел из этого состояния благодаря работе и покупке новой квартиры.

Пара рассталась в конце прошлого года после десяти лет отношений. Мясищева родила актёру двух дочерей. Какое-то время возлюбленные состояли в свободных отношениях и по обоюдному согласию могли быть с другими. Позже они поменяли формат и решили жить обычной семьёй.

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