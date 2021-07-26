Сухоруков рассказал, почему уволился из театра

Народный артист России Виктор Сухоруков уволился из Государственного академического театра им. Моссовета, где прослужил более 10 лет, из-за смены руководства. Об этом сообщает ТАСС.

С приходом нового художественного руководителя, которого я не посчитал лидером, решил уйти... Мне кажется, он слаб для такого коллектива и сегодняшнего времени. Это моё мнение. Также у меня произошёл конфликт с режиссёром, с которым мы сотрудничали много лет. И третье — дирекция меня не услышала, не поняла, — цитирует его агентство.

Сухоруков добавил, что «уходил не в степь». Ему сразу же начали поступать предложения из крупнейших театров столицы. Но он пока не сделал выбора. Он также добавил, что, быть может, ему удастся проехаться по России с творческими вечерами.

Хочу отгулять лето и по осени, как школьник, войду в новый сезон, — резюмировал он.

Ранее Сухоруков отмечал, что руководство театра способствовало его решению об уходе. Также он назвал имена трёх человек, которые повлияли на его намерения. Первый — Юрий Ерёмин, с которым Сухоруков выпускал спектакль «Странник» в идущем сезоне. Второй — директор театра Валентина Панфилова. И, наконец, худрук Евгений Марчелли, который и сообщил журналистам об увольнении народного артиста.