Виктор Сухоруков назвал тех, из-за кого ушёл из Театра Моссовета

Народный артист Российской Федерации Виктор Сухоруков назвал имена тех, из-за кого он ушёл из Театра имени Моссовета. В интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» актёр заявил, что у него нет ни обид, ни претензий к театру, однако есть те, кто накопил в нём решимость уволиться.

По словам Сухорукова, руководство способствовало его решению об уходе. Также он назвал имена трёх человек, которые повлияли на его намерения. Первый — Юрий Ерёмин, с которым Сухоруков выпускал спектакль «Странник» в идущем сезоне. Второй — директор театра Валентина Панфилова. И, наконец, худрук Евгений Марчелли, который и сообщил журналистам об увольнении народного артиста.

По словам Сухорукова, Марчелли «за целый сезон скопировал спектакль „Фрекен Жюли“ на малой сцене».

Вот их и спросите. Нет ни обид, ни претензий, ни вопросов. Я заявляю три фамилии, трёх людей, из-за которых я ушёл из театра, а всё остальное — это ведро на кухне. Никто меня не выгонял, не увольнял, не вынуждал, но эти три человека накопили во мне решимость уйти из этого театра, — сказал он.

Сухоруков добавил, что планирует продолжить актёрскую карьеру. По его словам, сейчас у него много замыслов и планов на другие проекты.

У меня сейчас и кино будет, и в театре я работаю. Предложений море, и даже таких неожиданных, что даже растерялся, — добавил народный артист.

Сухоруков окончил ГИТИС и долгое время служил в разных театрах Москвы и Петербурга. Кинолюбители знают его также по ролям в кино. Среди фильмов, в которых снялся Сухоруков, «Комедия строгого режима», «Остров», «Не хлебом единым» и другие.

Ранее сообщалось, что после письма российскому лидеру Владимиру Путину президента МХАТа имени Горького народной артистки СССР Татьяны Дорониной в московских театрах стали менять руководство. Новые директора назначены в «Современнике» и в Театре имени Моссовета.