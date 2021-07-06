В московских театрах сменили руководство после письма Дорониной

После письма президента МХАТа имени Горького народной артистки СССР Татьяны Дорониной в московских театрах стали менять руководство. Новые директора назначены в «Современнике» и Театре имени Моссовета, передают «Известия».

В театре «Современник» должность руководителя займёт Татьяна Баранова. До этого она была заместителем директора театра по финансам. Отмечается, что коллеги отзываются о Барановой как о «хорошем специалисте». Бывший директор Игорь Попов будет работать в Центре театра и кино под руководством Никиты Михалкова. Причина смены — конец срока контракта с департаментом культуры Москвы.

Что касается Театра Моссовета, по словам худрука Евгения Марчелли, у директора театра Валентины Панфиловой также завершился контракт. Сообщается, что она останется на должности советника директора. Её место в театре занял Алексей Черепнев, ранее возглавлявший театр «Модерн» и расторгший контракт досрочно.

Ранее Татьяна Доронина написала письмо российскому лидеру Владимиру Путину. В нём она попросила уволить действующего художественного руководителя театра Эдуарда Боякова. По мнению известной актрисы, этот шаг мог бы позволить сохранить театр.

В Кремле, однако, сообщили, что не получали письма народной артистки. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признался, что знает о нём из СМИ, но считает, что это забота Минкультуры, а не президента.

Между тем Бояков отреагировал на открытое письмо Дорониной, сказав, что это всё «глупость невообразимая».