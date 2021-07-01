Доронина попросила Путина избавить МХАТ от худрука Боякова

Президент МХАТа имени Горького народная артистка СССР Татьяна Доронина написала письмо российскому лидеру Владимиру Путину. В нём она просит уволить действующего художественного руководителя театра Эдуарда Боякова, сообщает РБК.

По мнению известной актрисы, этот шаг позволит сохранить театр.

Срочно надо изгнать торгашей из нашего театра. Если нынешний непрофессиональный и бездарный худрук останется в театре в качестве руководителя, от нашего горьковского МХАТа не останется даже и воспоминаний. Всё поглотит хулиганский, извращённый, пошлый развлекательный эстрадно-цирковой балаган, — подчеркнула Доронина.

Она добавила, что из театра уволили талантливых артистов, а репертуар «почти уничтожен». В пресс-службе МХАТа предположили, что 87-летней Дорониной кто-то манипулирует «в своих корыстных интересах», поскольку президент театра в нём давно не появляется и не видела последних премьер.

Ранее стало известно, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов осудил приглашение на сцену МХАТа Ольги Бузовой. Депутат попросил Министерство культуры РФ «разобраться», как экс-ведущая шоу «Дом-2» оказалась на сцене главного театра страны. По его словам, пока до 2018 года худруком МХАТа была Татьяна Доронина, театр «нёс на своей сцене прекрасные произведения».