В Кремле не получали письма Дорониной о МХАТе

В Кремле не получали письма президента МХАТа народной артистки СССР Татьяны Дорониной с просьбой уволить нового художественного руководителя театра Эдуарда Боякова. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков знает о нём из СМИ, однако считает, что это забота Минкультуры, а не президента, передаёт РИА Новости.

Вряд ли это тема для президента, у нас есть Министерство культуры, город, который этим занимается, и так далее. Потом, мы с вами вряд ли видели эти спектакли. Там же ещё вопрос, собственно, сама Доронина видела эти спектакли или не видела, — сказал Песков.

Пресс-секретарь отметил, что не будет говорить ни хорошего, ни плохого о МХАТе, поскольку этой теме нужна какая-то объективная оценка.

Как сообщалось ранее, президент МХАТа имени Горького народная артистка СССР Татьяна Доронина написала письмо российскому лидеру Владимиру Путину. В нём она просит уволить действующего художественного руководителя театра.

МХАТ, в свою очередь, уже прокомментировал письмо. По словам пресс-секретаря театра Виктории Мусиной-Пушкиной, в театре не видели и не знают, было ли на самом деле направлено такое послание президенту. Возможно, письмо могло быть написано специально и с целью распространения в СМИ. В противном случае, уверена пресс-секретарь учреждения, Доронина сама приехала бы в театр. Более того, по словам пресс-секретаря МХАТа, народная артистка давно не появляется во МХАТе и не видела ни одной премьеры.