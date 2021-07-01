МХАТ ответил на «странное» письмо Дорониной Путину

МХАТ прокомментировал письмо народной артистки СССР Татьяны Дорониной, в котором она просит уволить худрука Эдуарда Боякова. По словам пресс-секретаря театра Виктории Мусиной-Пушкиной, в театре не видели и не знают, было ли на самом деле направлено такое письмо президенту, сообщает Пятый канал.

В театре предполагают , что письмо могло быть написано специально и с целью распространения в СМИ. В противном случае, уверена пресс-секретарь учреждения, Доронина сама приехала бы в театр. На самом деле народная артистка давно не появляется во МХАТе и не видела ни одной премьеры.

Татьяна Васильевна давно бы приехала в театр, который живет в невероятном ритме премьер, гастролей, событий и мероприятий, и давно приступила бы к своим обязанностям Президента театра — тем более, что Министерство культуры РФ в новом уставе четко прописало обязанности Президента, за которые ей выплачивается зарплата из государственного бюджета, — заявила Мусина-Пушкина.

Пресс-секретарь добавила, что коллективу по меньшей мере странно читать такого рода письма в публичном пространстве от президента театра.

Нам неизвестно, кто и что рассказывает актрисе. Мы можем только предполагать, что 87-летней Татьяной Васильевной манипулирует круг лиц, которые используют народную артистку в своих корыстных интересах, — резюмировала Мусина-Пушкина.

Как сообщалось ранее, президент МХАТа имени Горького народная артистка СССР Татьяна Доронина написала письмо российскому лидеру Владимиру Путину. В нём она просит уволить действующего художественного руководителя театра Эдуарда Боякова.