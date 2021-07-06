Виктор Сухоруков уволился из Театра Моссовета

Народный артист России Виктор Сухоруков уволился из Театра имени Моссовета. О причинах он не рассказал даже худруку Евгению Марчелли, передают «Известия».

Виктор Сухоруков не будет дорабатывать до конца сезона, он уже забрал документы и ушёл из театра. О причинах я даже не знаю, — признался он.

По словам худрука, перед этим они общались с Сухоруковым. Народный артист сказал, что это его взвешенное решение. Со слов актёра, он устал и хочет немного отстраниться от театра. Марчелли заверил, что никакой обиды или претензий в этом точно нет.

В настоящий момент неизвестно, что будет со спектаклями, в которых играл актёр. Худрук пояснил, что некоторые уйдут из репертуара, так как уже прожили довольно долгий срок. В других планируются «новые вводы», заключил он.

Сухоруков закончил ГИТИС и долгое время служил в разных театрах Москвы и Петербурга. Кинолюбители знают его также по ролям в кино. Среди фильмов, в которых снялся Сухоруков, «Комедия строгого режима», «Остров», «Не хлебом единым» и другие.

Ранее сообщалось, что после письма президента МХАТа имени Горького народной артистки СССР Татьяны Дорониной в московских театрах стали менять руководство. Новые директора назначены в «Современнике» и Театре имени Моссовета.