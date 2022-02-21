«Хочу крови»: Домогаров объявил войну худруку театра им. Моссовета Марчелли

Народный артист России Александр Домогаров, со скандалом уволившийся из театра им. Моссовета, обвинил художественного руководителя Евгения Марчелли в «развале» учреждения. Он объявил войну худруку, добавив, что «хочет крови» и «с наслаждением» будет наблюдать за «моральной гибелью режиссёра, когда его уберут с поста». Об этом Домогаров рассказал MK.ru.

По мнению Александра Домогарова, репертуарная и кадровая политика нового руководства привела к тому, что «за полтора года театр убит». Он признался, что посмотрел три премьеры — «Восемь любящих женщин», «Жестокие игры», «Мама» — и увидел, как «сцена не принимает» актрису Ольгу Остроумову, а Екатерина Гусева, по словам Домогарова, «ложится на диван» и «онанирует с маской».

Я уже не слушаю текст, а смотрю на это и думаю про себя: «Режиссер-постановщик, ты болен?» [...] То, что Марчелли уберут, я нисколько не сомневаюсь. Через какое время уберут — другой вопрос. Я никогда не хотел крови. А сейчас я хочу, — заявил Александр Домогаров.

Артист выразил мнение, что после гипотетического ухода Евгения Марчелли на восстановление театра им. Моссовета потребуется не менее 15 лет. Домогаров пообещал «напасть, когда Марчелли этого не будет ожидать».

Буду следовать за ним по всем городам после того, как его снимут. И буду сидеть в первом ряду на всех его спектаклях — я хочу увидеть, как он будет разрушать другие театры. [...] Я найду три вечера — день прилёта, день отлёта и один вечер на спектакле, чтобы насладиться гибелью человека. Моральной гибелью, — заключил актёр.

Ранее народный артист России Виктор Сухоруков рассказал, что уволился из театра им. Моссовета, где прослужил более 10 лет, из-за смены руководства. Актёр объяснил, что не считает Евгения Марчелли лидером, и назвал его «слабым для такого коллектива и сегодняшнего времени».