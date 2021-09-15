Домогаров и ещё 45 деятелей культуры попросили смягчить приговор Ефремову

Адвокат Михаила Ефремова Пётр Хархорин, выступая в суде, который 15 сентября рассматривает кассационную жалобу на приговор, попросил приобщить к делу о смертельном ДТП письмо 46 деятелей культуры с просьбой смягчить наказание актёру. Одним из тех, кто подписал письмо, является народный артист РФ Александр Домогаров. Имена остальных адвокат пока не назвал. Об этом сообщил находящийся в здании суда журналист NEWS.ru.

Вместе с письмом деятелей культуры Хархорин попросил приобщить к делу положительную характеристику Ефремова из колонии и медицинскую справку о состоянии здоровья артиста.

Александр Добровинский, представляющий интересы потерпевших по делу о смертельном ДТП, выразил возражение против приобщения к делу этих документов. Он заявил, что «ни положительная характеристика, ни письмо коллег не сглаживают вину Ефремова» в смерти курьера Сергея Захарова.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Ефремов лишился поддержки на судебном заседании: ни Никита Джигурда, ни поклонницы артиста не пришли к зданию суда, как делали это прежде. По информации NEWS.ru, об этом их попросили родственники и адвокаты артиста, которые больше не хотят «устраивать из суда шоу».

ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня 2020 года на Смоленской площади. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Захаров от полученных травм скончался в больнице. Ефремов в момент аварии был пьян.