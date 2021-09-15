Даже Джигурда не пришёл: Ефремова лишили поддержки в суде

Никита Джигурда, шаманы и поклонницы Михаила Ефремова не пришли 15 сентября в суд, где слушается кассационная жалоба актёра на приговор о смертельном ДТП. Таким образом, артист остался без группы поддержки, являвшейся на все предыдущие заседания по его делу. Об этом сообщает находящийся в здании суда журналист NEWS.ru.

По нашей информации, поклонников актёра, нередко отличавшихся эпатажным поведением, попросили не приходить в суд родственники и адвокаты Ефремова, «чтобы не устраивать шоу».

Ранее NEWS.ru сообщал, что защитник стороны потерпевших Александр Добровинский не поддержит прошение о смягчении приговора Ефремову, которому суд вынес наказание в виде 7,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Адвокат заявил, что родственники погибшего курьера Сергея Захарова до сих пор не простили актёра.

ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня 2020 года на Смоленской площади. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Захаров от полученных травм скончался в больнице. Актёр в момент аварии был пьян.