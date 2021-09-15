«Ждём танцев»: Добровинский пошутил в суде перед слушанием дела Ефремова

Адвокат Александр Добровинский, защищающий интересы родственников погибшего в ДТП курьера Сергея Захарова, прибыл в суд, который 15 сентября рассмотрит кассационную жалобу Михаила Ефремова о смягчении приговора. Юрист уже на входе продемонстрировал боевой настрой, позволив себе шутку. Об этом сообщает журналист NEWS.ru.

Александр Добровинский Катаева Виктория/NEWS.ru

Ждём танцев! — бодро заявил Добровинский.

Приехавший в суд защитник Ефремова Пётр Хархорин быстро прошёл в зал заседания, от общения с журналистами он отказался.

В настоящий момент Ефремов отбывает наказание в колонии общего режима в Белгородской области. Суд приговорил его к 7,5 года лишения свободы. Актёр надеется, что суд учтёт слабое состояние его здоровья и смягчит приговор: снизит срок и переведёт в колонию-поселение с более щадящими условиями содержания. В заседании суда Ефремов примет участие по видеосвязи.

Однако Добровинский намерен выступить против смягчения приговора актёру. Ранее он рассказал NEWS.ru, что родственники Захарова, погибшего 8 июня 2020 года в результате ДТП, случившегося по вине Ефремова, до сих пор не простили артиста.