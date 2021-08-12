Адвокат Ефремова оценил сообщения о данных матери Захарова обещаниях

Адвокату советского и российского актёра Михаила Ефремова — Петру Хархорину — ничего не известно про обещания, якобы данные артистом близким погибшего в ДТП курьера Сергея Захарова. До этого появилась информация, что Ефремов, предположительно, заверил мать покойного купить дом, а также выплатить компенсацию его гражданской жене Ирине Стерховой, но так и не сделал этого, передаёт портал «Газета.Ru».

Таким образом юрист отреагировал на слова адвоката Александра Добровинского, до этого заявившего KP.RU, что Ефремов обязуется приобрести недвижимость и перечислить денежные средства Ирине Стерховой. Хархорин подчеркнул, что в колонии актёр пользуется правом на телефонные звонки, а его супруга Софья Кругликова может приезжать к нему на свидания в определённые дни.

Это общий режим, и в соответствии с Исправительно-трудовым кодексом ему разрешены личные свидания. С кем он (Михаил Ефремов. — NEWS.ru) общается чаще, я не знаю, — у меня совершенно другая задача, — сказал он.

8 сентября 2020 года Михаилу Ефремову в качестве наказания за совершённое им в центре Москвы ДТП со смертельным исходом назначили восемь лет пребывания в колонии. В следующем месяце суд уменьшил срок до 7,5 года. Сейчас актёр Михаил Ефремов пребывает в Белгородской области в исправительной колонии № 4 за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее за собой смерть человека.

Ранее стало известно, что Второй кассационный суд рассмотрит 15 сентября жалобу адвокатов Ефремова на приговор за смертельную аварию, устроенную актёром в состоянии алкогольного опьянения. Жалоба была подана в связи с выплатой артистом компенсации за моральный ущерб и его раскаянием в содеянном. Кроме того, основанием стала благотворительная деятельность Ефремова до заключения и его хорошее поведение в колонии. При этом в кассационной жалобе говорится о возможных проблемах с психикой Ефремова.

Защита актёра настаивает на снижении срока в связи с состоянием здоровья, а также просит перевести подзащитного в колонию-поселение. При этом сторона потерпевших выступает против смягчения наказания.