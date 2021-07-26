Пашаев сообщил о «серьёзных проблемах» с лёгкими у Ефремова

Бывший адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев, который продолжает следить за жизнью, здоровьем экс-подопечного и общаться с его окружением, заявил NEWS.ru, что у артиста «большие проблемы с лёгкими».

Пашаев подтвердил, что в колонии Ефремов шьёт защитные костюмы для врачей, которые борются с коронавирусом.

Получается неплохо, Михаил вставляет в костюмы молнии, — напомнил он.

Отвечая на вопрос о состоянии здоровья актёра, отбывающего наказание в колонии за смертельное ДТП, Эльман Пашаев рассказал, что у Ефремова есть некоторые проблемы. Причём наследственность, по его словам, говорит не в пользу артиста.

У Михаила очень серьёзные проблемы с лёгкими. У него от этого отец умер, — сообщил Пашаев.

Экс-защитник артиста отметил: право на условно-досрочное освобождение появится у Михаила Ефремова только после того, как он отсидит половину срока.

По тяжкому преступлению УДО возможно только после половины срока. Либо после трети срока могут быть назначены принудительные работы. Почти год он отсидел, нужно подождать ещё полтора года, — сказал Пашаев.

Эльман Пашаев отметил: плохое состояние здоровья вряд ли может способствовать сокращению времени заключения.

Тот диагноз, что у Ефремова, не входит в составленный Минздравом список болезней, при которых возможно освобождение. Сейчас практически все болезни лечат больницы УФСИН, — подчеркнул Пашаев.

Ранее Иван Охлобыстин рассказал, как Михаила Ефремова изменила жизнь в тюрьме. Актёр сообщил, что его друг «выглядит хорошо» и стойко принимает тяготы заключения.