Охлобыстин рассказал, как на Ефремова повлияла жизнь в тюрьме

Актёр Иван Охлобыстин рассказал, что его друг Михаил Ефремов хорошо выглядит и делает молнии в швейном цеху в тюрьме. Об этом сообщает «Московский Комсомолец».

Михаил выглядит хорошо, мне как другу позволяют общаться... Он делает молнии, он не пошёл на какие-то клубные должности, — поделился Охлобыстин.

Актёр добавил, что Ефремов очень совестливый человек, а попытки артиста избежать лишения свободы были связаны лишь с неподготовленностью к столь кардинальным изменениям в его жизни. Охлобыстин подчеркнул, что «Ефремов — это человек, который всем помогал», и выразил сожаление по поводу того, что его друг выйдет из тюрьмы уже в преклонном возрасте.

Также Охлобыстин признался: по его мнению, тюремное заключение скорее пойдёт на пользу актёру, ведь в противном случае «его казнит собственная душа». Звезда сериала «Интерны» предположил, что артист мог бы покончить с собой, если бы остался на свободе.

Ранее сообщалось, что в июне 2020 года Ефремов стал виновником крупного ДТП в центре Москвы, в результате которого скончался водитель легкового фургона, с которым столкнулась машина актёра. Ефремов пытался обжаловать решение суда и смягчить своё наказание, однако был приговорён к семи с половиной годам лишения свободы.