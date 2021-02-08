Ефремов подал кассационную жалобу на приговор по своему делу

https://static.news.ru/photo/a37b6996-6a25-11eb-87b0-96000091f725_660.jpg Михаил Ефремов Фото: АГН «Москва»

Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов, осуждённый за смертельное ДТП в центре Москвы, подал кассационную жалобу на приговор. Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

По его словам, актёр выглядит нормально, каких-либо жалоб от него не поступало.

Ефремов прибыл в СИЗО-5 УФСИН России по городу Москве. В беседе с членами ОНК он сообщил, что подал кассационную жалобу на приговор и надеется, что её рассмотрят, пока он будет в Москве, — цитирует Мельникова «Интерфакс».

ДТП с участием Михаила Ефремова, который в тот момент был пьян, произошло вечером 8 июня 2020 года на Смоленской площади. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. Три месяца спустя, 8 сентября, Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима. 22 октября Мосгорсуд сократил срок наказания на шесть месяцев.

Актёр отбывает наказание в колонии в Белгородской области. Однако, как писал NEWS.ru, он был этапирован в Москву и помещён в следственный изолятор «Водник» для участия в следственных действиях по делу о лжесвидетельстве в ходе его судебного разбирательства. Сейчас у Ефремова статус свидетеля. Однако он может снова предстать перед судом, если будет доказана его причастность к подкупу свидетелей. Следствие также интересуется ролью в этой истории Эльмана Пашаева, представлявшего интересы артиста в суде и позднее лишённого статуса адвоката.