У актёра Ефремова появился шанс выйти по УДО через 3,5 года

https://static.news.ru/photo/3a9341ae-1dec-11eb-910b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Актёр Михаил Ефремов, осуждённый на 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП в центре Москвы, начал переговоры с руководством СИЗО № 5 Москвы о том, чтобы остаться отбывать срок в отряде хозяйственного обслуживания. Эту информацию подтвердил адвокат артиста Петр Хархорин.

Согласно правилам, Михаил Ефремов должен будет написать заявление на имя начальника следственного изолятора. Но пока актёр не может этого сделать, потому что де-факто приговор не вступил в законную силу. Это произойдет после того, как в изолятор придёт постановление.

Вопрос этот обсуждается, но пока не решён. Не в курсе, с кем он конкретно обсуждает, но такая вероятность есть, — сообщил Федеральному агентству новостей Хархорин.

По всем критериям артист подходит для службы в хозотряде. Туда принимают только тех, у кого первая судимость, и осуждённых, не представляющих опасность для общества.

Преимущества хозотряда очень значимы. Во-первых, это стопроцентное условно-досрочное освобождение.

Осуждённые отряда х/о, добросовестно относящиеся к работе, 100% подпадают под условно-досрочное освобождение после: 1/3 срока наказания — за преступления небольшой или средней тяжести, 1/2 срока наказания — за тяжкие преступления, — говорится в сообщении на сайте СИХО «Водник».

С учётом того, что до приговора в СИЗО срок исчисляется день за полтора, а также с учётом времени на домашнем аресте Ефремову останется отсидеть максимум 3,5 года, а затем подавать разрешение на условно-досрочное освобождение.

Кроме этого, осуждённые в хозотряде живут в незапираемых комфортных помещениях, для отдыха предусмотрены спортзал, видеозал, библиотека. Ежемесячно за работу им выплачивается зарплата, которую они могут потратить в местном магазине и питаться привычными продуктами. Встречи с близкими разрешены гораздо чаще, как и передачи продуктов. Им даже не запрещены телефонные звонки.

Михаил Ефремов, находясь за рулём в нетрезвом состоянии, 8 июня в центре Москвы выехал на встречную полосу и на большой скорости врезался в курьерский автомобиль. Водитель-курьер был госпитализирован с тяжёлыми травмами и вскоре скончался в больнице. По решению суда Ефремов получил 8 лет тюрьмы, но 22 октября Мосгорсуд смягчил приговор до 7,5 года колонии общего режима, писал NEWS.ru.