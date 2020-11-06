Ефремова отправили по месту отбывания наказания

https://static.news.ru/photo/904aeaca-2053-11eb-8e1a-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: АГН «Москва»

Актёр Михаил Ефремов, приговорённый к семи с половиной годам лишения свободы за смертельное ДТП, отправлен в СИЗО. Об этом заявили в столичном управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

В ведомстве не уточнили, где актёр будет отбывать срок. Адрес колонии в администрации СИЗО сообщат одному из его родственников, передаёт ТАСС.

ДТП с участием Ефремова, который в тот момент был пьян, произошло вечером 8 июня на Смоленской площади. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Захаров от полученных травм скончался в больнице. 8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, позднее Мосгорсуд сократил срок наказания на шесть месяцев. 6 ноября приговор артисту вступил в силу.

Как ранее писал NEWS.ru, Ефремов пытался договориться с администрацией СИЗО № 5 о том, чтобы остаться отбывать срок в отряде хозяйственного обслуживания. В дальнейшем он намеревался организовать театр на базе клуба изолятора.