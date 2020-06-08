Михаил Ефремов попал в ДТП в Москве

Российский актёр Михаил Ефремов стал виновником аварии на Смоленской площади в Москве.
По словам очевидцев, артист пытался развернуться, но не справился с управлением, после чего врезался в фургон. Машину знаменитости даже вынесло на встречную полосу.
Сотрудники правоохранительных органов задержали Ефремова. Он находится в состоянии алкогольного опьянения.
Водителю фургона оказывают медицинскую помощь. На месте происшествия работают спасатели, передаёт Telegram-канал «Подъём».
Как писал NEWS.ru, в начале марта Ефремова не пустили в самолёт в Ригу. Сотрудники петербургского аэропорта Пулково указали на нетрезвость артиста.
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