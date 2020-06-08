Михаил Ефремов попал в ДТП в Москве

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Следственный комитет предъявил обвинение начальнику цеха ТЭЦ-3 по делу об утечке топлива в Норильске. Ему вменяют статью 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).

Речь идёт о Вячеславе Старостине. Петиция в его защиту собрала несколько тысяч подписей. Мужчина проработал в своей должности около полугода. При этом, как сообщил Ростехнадзор, аварийная цистерна числилась в ремонте...