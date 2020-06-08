Происшествия

Михаил Ефремов попал в ДТП в Москве

23:04, 08 июня 2020
Михаил Ефремов Михаил Ефремов Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Российский актёр Михаил Ефремов стал виновником аварии на Смоленской площади в Москве.

По словам очевидцев, артист пытался развернуться, но не справился с управлением, после чего врезался в фургон. Машину знаменитости даже вынесло на встречную полосу.

Сотрудники правоохранительных органов задержали Ефремова. Он находится в состоянии алкогольного опьянения.

Водителю фургона оказывают медицинскую помощь. На месте происшествия работают спасатели, передаёт Telegram-канал «Подъём».

Как писал NEWS.ru, в начале марта Ефремова не пустили в самолёт в Ригу. Сотрудники петербургского аэропорта Пулково указали на нетрезвость артиста.

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