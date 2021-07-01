Адвокат Ефремова рассказал правду о психических расстройствах актёра

Последние дни в СМИ обсуждалось «органическое расстройство личности», упомянутое в кассационной жалобе на приговор актёру Михаилу Ефремову. Адвокат артиста Пётр Хархорин в беседе с порталом StarHit рассказал правду о вероятных проблемах с психикой своего клиента.

По его словам, у «любого нормального человека» найдут «какие-то незначительные психические отклонения», но когда они превысят «определённый процент, то становятся ощутимы».

В кассации действительно написано, что у него (Михаила Ефремова. — NEWS.ru) на почве алкоголизации имелись отклонения и так далее. Но это только тогда, на момент совершения ДТП. Данные выводы сделала судебно-психиатрическая экспертиза. В чём конкретно они заключались? Человек, видимо, не совсем адекватно воспринимал последствия своих поступков. Что ни коим образом не освобождает его от ответственности, — отметил юрист.

Представитель Ефремова добавил, что в данный момент у артиста нет никаких расстройств. Хархорин подчеркнул, что, по словам председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева, это обстоятельство можно признать в качестве смягчающего

Никто не говорит, что во всех случаях. Но мы на чашу весов старались и стараемся положить как можно больше. Поэтому и указали. Вот в чём смысл, — резюмировал адвокат.

ДТП с участием Михаила Ефремова, который в тот момент был пьян, произошло вечером 8 июня 2020 года на Смоленской площади. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице.

Три месяца спустя, 8 сентября, Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима. 22 октября Мосгорсуд сократил срок наказания на шесть месяцев. Позже защита Ефремова подала кассационную жалобу на приговор за смертельное ДТП.

Юристы выразили уверенность, что суд не полностью учёл смягчающие обстоятельства. По их словам, актёр занимался благотворительностью, неоднократно извинялся перед родными погибшего Сергея Захарова, а также выплатил им более 4,5 млн рублей компенсации. Ранее адвокаты Михаила Ефремова попросили передать уголовное дело актёра на новое апелляционное рассмотрение.