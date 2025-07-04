Стало известно о расставании Кэти Перри и Орландо Блума

Американская певица Кэти Перри и британский актер Орландо Блум расстались, пишет издание Page Six со ссылкой на представителей пары. Поясняется, что звезды уже давно изменили формат своих отношений, однако их приоритетом по-прежнему является воспитание ребенка.

Блум и Перри будут восприниматься как семья и в дальнейшем, подчеркивается в статье. Пара обручилась в 2019 году, а в 2020 году у них родилась дочь.

О том, что певица и актер расстанутся после завершения концертного тура артистки, ранее заявили инсайдеры издания. Утверждалось, что причиной разрыва стали нападки критиков на исполнительницу после выхода ее нового альбома, а также полета в космос. Близкие к паре источники утверждают, что звездный британец устал бороться со стрессом, который переживает певица.

До этого Блум признался, что хочет вернуться во франшизу «Пираты Карибского моря». По его словам, он готов сняться в шестой части, хотя не знает, на какой стадии находится проект. 48-летний актер добавил, что склонен соглашаться на вызовы судьбы. Он назвал первую часть «Пиратов Карибского моря» потрясающим фильмом.